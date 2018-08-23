Следствие окончило производство по уголовному делу в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
Как сообщил адвокат Виктор Ануфриев, 27 августа начнется ознакомление с материалами. Дмитриев арестован по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. В июне ВС Карелии отменил приговор Дмитриеву по обвинению в изготовлении детской порнографии Спустя несколько дней правозащитник снова был задержан.
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