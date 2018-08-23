Ожидаемые американские санкции в связи с делом Скрипалей не имеют ничего общего с улучшением отношений с Москвой.
Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, на сегодняшней встрече в Женеве Николая Патрушева с Джоном Болтоном Вашингтону будет разъяснена обреченность санкционной политики.
Комментарии7
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davi__koloradov 23 августа 2018 | 01:18
"... будет разъяснена обреченность санкционной политики."
А также польза пальмового масла и горящего сыра.
agamasat 23 августа 2018 | 01:30
наглость Мида РФ сопоставима с наглотью шпаны из подворотни.
eslichestno 23 августа 2018 | 01:31
Обреченность - чья?
trans 23 августа 2018 | 01:33
А с чего путирасты решили что с ними кто-то хочет улучшить отношения?! размечтались, ушлепки.
navsegda 23 августа 2018 | 01:33
Раз поехали объяснять , значит припекает
- Я три дня скакала за вами , чтобы сказать , как вы мне безразличны ( Обыкновенное чудо )
salut__521 23 августа 2018 | 01:42
Тоже мне, открыл Америку. Дык американские санкции и вводются вовсе не для улучшений отношений, а как клистир - для нагнетания в болезный организм лекарственных масс и очистки его от фашисткого содержимого.
m_anuchin 23 августа 2018 | 02:07
Бывает...