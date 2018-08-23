«Роснефть» попросила Путина предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири

«Роснефть» попросила президента предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. О таком письме главы компании Игоря Сечина Владимиру Путину сообщает «Интерфакс». Источник РБК также подтвердил, что главе государства направлены подобные предложения. В послании, по информации агентства, Сечин обратил внимание на то, что «за счет налоговых маневров из отрасли было изъято около 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов». В связи с этим, как подчеркивал глава «Роснефти», «сохранение доли России на международном рынке может быть обеспечено только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны. Как добавил источник РБК, близкий к российскому Минэнерго, в отрасли инициатива Сечина уже обсуждается.