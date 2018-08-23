«Роснефть» попросила Путина предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири
«Роснефть» попросила президента предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. О таком письме главы компании Игоря Сечина Владимиру Путину сообщает «Интерфакс». Источник РБК также подтвердил, что главе государства направлены подобные предложения. В послании, по информации агентства, Сечин обратил внимание на то, что «за счет налоговых маневров из отрасли было изъято около 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов». В связи с этим, как подчеркивал глава «Роснефти», «сохранение доли России на международном рынке может быть обеспечено только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны. Как добавил источник РБК, близкий к российскому Минэнерго, в отрасли инициатива Сечина уже обсуждается.
Комментарии6
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timber_head 23 августа 2018 | 00:19
Нищие, а чё? Надо помочь. Ходорковский никаких льгот, в отличие от газпромов и роснефтей не просил, хотя нефть тогда стоила всего 10 долларов за баррель. Но это ж наши. "Народное достояние". Значит народ и должен оплачивать бонусы "представителей государства в бизнесе".
danko1 23 августа 2018 | 00:29
timber_head: Слово "попросил" к вору Сечину, любой приказ которого Путин беспрекословно выполняет, даже отменяя свои уже принятые решения, не подходит.
Этот наглец только требовать может, все затраты перекладывая на бюджет, а себе только прибыль.
Он и Роснефть только ворованными компаниями наращивает, сажая прежних владельцев через путинские суды.
timber_head 23 августа 2018 | 00:40
danko1: Так "госкорпорации" для этого и создавались. Типа "мы не государственные компании, ни перед кем ни за что не отчитываемся", а как мы расчитываемся за свои бонусы с тем, кто нас на должность поставил - вас не касется
kottigr1 23 августа 2018 | 00:49
timber_head: Дожили.. Уже нефть качать в России не выгодно.. Подождем когда не выгодно станет и печатать деньги..
shakhtar 23 августа 2018 | 00:29
Хайль ПУТИН !!!!!!! (Слов нет , одни слюни ).............
trans 23 августа 2018 | 00:43
Антикризисный план Путина:
* Молебен за медицину и образование.
* Молебен за промышленность и сельское хозяйство.
* Роснефти 800 миллиардов рублей.
* Сибирь и Дальний Восток китайцам.
* Пескову новые часы.