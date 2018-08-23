Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего главы ФСИН Александра Реймера больше 2-х миллиардов рублей

Кроме того, он удовлетворил исковые требования и к другим осужденным по делу о мошенничестве.

Реймер и несколько его подчиненных обвинялись в махинациях в бюджетными средствами при закупке электронных браслетов для тюремного ведомства. Бывший начальник ФСИН получил 8 лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела от 5-ти лет 8-ми месяцев до 6-ти лет тюрьмы.