Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего главы ФСИН Александра Реймера больше 2-х миллиардов рублей
Кроме того, он удовлетворил исковые требования и к другим осужденным по делу о мошенничестве.
Реймер и несколько его подчиненных обвинялись в махинациях в бюджетными средствами при закупке электронных браслетов для тюремного ведомства. Бывший начальник ФСИН получил 8 лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела от 5-ти лет 8-ми месяцев до 6-ти лет тюрьмы.
Комментарии1
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timber_head 23 августа 2018 | 00:32
И чё, выплатит? А кому выплатит, тем кого гнобил или таки государству? А если (что скорее всего) у него ваще ниче нет, все давно "в странах наиболее вероятного противника"? Клоуны.