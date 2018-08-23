Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media
Его преемником стал заместитель гендиректора Анатолий Сулейманов. Сам он уже подтвердил назначения в холдинге. По словам нового гендиректора, флагманский проект холдинга, сайт Life будет переформатирован. В частности, издание откажется от лицензии СМИ и станет площадкой для размещения контента пользователей, на которой сможет публиковаться любой желающий.
В последние годы Life сокращал расходы и, в частности, год назад отказался от одноименного телеканала, напоминает ВВС. Источники в холдинге утверждали, что закрытие телеканала сопровождалось сокращениями.
Комментарии1
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kremlefurer 23 августа 2018 | 00:26
Помойка сокращается, очередь за пригожинским ФАН.