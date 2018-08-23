Крупный швейцарский банк заморозил около 5 миллиардов долларов, принадлежащих россиянам
Это было сделано из-за санкций США в отношении России.
Во втором по величине банке Швейцарии Credit Suisse раскрыть имена владельцев замороженных активов отказались. Однако, как сообщает Reuters, пояснили, что действия кредитной организации связанны с санкционный политикой США. Агентство уточняет, что ограничительные меры Вашингтона не действуют на территории государства, однако швейцарские банки зависимы от американской валюты, и поэтому вынуждены следовать политике Соединенных Штатов. Две другие крупные финансовые группы UBS и Julius Baer отказались рассказать о том, предприняли ли они меры, схожие с Credit Suisse, однако отметили, что с уважением относятся к международным санкциям. По данным Центробанка в прошлом году в Швейцарию из России было выведено чуть больше 6 миллиардов долларов.
В 2009 году власти США оштрафовали Credit Suisse на полмиллиарда долларов из-за того, что банк проводил операции клиентов из Ирана и Судана, в отношении которых действовали американские ограничительные меры.
Комментарии23
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pit_heap 23 августа 2018 | 00:12
Это крупный удар по репутации финансовых институтов Швейцарии.Теперь многие бизнесмены из Восточной Европы и других восточных стран подумают прежде чем хранить деньги в швейцарии
balamuto 23 августа 2018 | 00:17
pit_heap: Дурак.......таких воров и мошенников как из России в восточной европе видеть не выдели....никогда в жизни.
kottigr1 23 августа 2018 | 00:17
pit_heap: Грязные, воровские деньги и репутация - это разные понятия..
danko1 23 августа 2018 | 00:19
pit_heap: Не надо бизнесменами называть приближенное к Кремлю ворьё, которое грабит Россию и выводит награбленное на Запад.
Им Путин даже незаконно амнистировал награбленное и освободил его от налогов, а они и то не стали деньги в Россию возвращать.
Так и надо этому ворью провластному. Воров, духовно близких ему, только Путин любит и в России им грабить безнаказанно можно, а на Западе их презирают.
grigol331 23 августа 2018 | 00:25
pit_heap: Теперь многие бизнесмены из Восточной Европы и других восточных стран подумают прежде чем хранить деньги в швейцарии
______
А где? Список банков, не зависящих от американской валюты, в студию!
kottigr1 23 августа 2018 | 00:41
grigol331: Банка с вареньем.. Подойдет ?
timber_head 23 августа 2018 | 00:27
pit_heap: Слышь, а ты точно у Петросяна не подрабатываешь?
tks 23 августа 2018 | 00:47
timber_head: Они у πdrosyana подрабатывают, видимо ;))) кстати, успешно
timber_head 23 августа 2018 | 00:50
tks: Ой, не думаю... Иначе бы он за свои бабки сейчас трясся, а не тратил время на то чтобы писать такую херню. Хотя что для наших "патриетов" успешно? Государство оплачивает пиво, сосиски и чипсы и счастливы. Ну и и, бывает майки с Путиным на халяву выдает.
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 00:15
Да, это деньги россиян, украденные и вывезенные властными жуликами, ворами и бандитами.
Пусть заморозят все деньги.
После смены режима будет на что восстанавливать то, что останется от страны.
master_superanalitik 23 августа 2018 | 00:16
Крупный швейцарский банк заморозил около 5 миллиардов долларов, принадлежащих россиянам
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Швейцарцы видно забыли, что русские войска под руководством Суворова уже были в Швейцарии. А сейчас у нас есть Шойгу и если будет приказ от Верховного главнокомандующего, то Шойгу всем швейцарцам даст просраться.
balamuto 23 августа 2018 | 00:19
master_superanalitik: каких тока долпаепов на эхе нет...ты номер адин..адназначно.
ams666 23 августа 2018 | 00:21
master_superanalitik: Дядя иди бахни боярышник,для тебя БАНК это как КОСМОС!
rus3 23 августа 2018 | 00:22
master_superanalitik: дядя, ты дурак?
timber_head 23 августа 2018 | 00:30
master_superanalitik: Не, не забыли. Вот ты, видать, не знаешь, что знаменитый "переход через Альпы" это не наступление Суворова куда-то там, а отступление. А Шойгу не до швейцарцев и не до войны. думаю, он сейчас офигенно занят тем, чтобы найти куда наворованные, за "18 лет безупречной службы" бабки спрятать. Чтоб не заморозили. "Храните деньги в Сберегательной кассе", короче.
tks 23 августа 2018 | 00:53
master_superanalitik: Скажите пожалуйста, какой был стратегический смысл в переходе Суворова через Альпы, какое именно сражение было в итоге выиграно и сколько русская армия потеряла солдат в ходе этого перехода?
Насчет "приказа": Швейцария нейтральная страна, и нападение (по-вашему "дать просраться) будет актом агрессии не против Швейцарии, а всей Европы. Кстати, на Швейцарию даже Гитлер не покушался. А вы Шойгу наслать на них хотите!
zavodenka 23 августа 2018 | 00:19
Семички...
danko1 23 августа 2018 | 00:50
zavodenka: Так это только 1 банк заморозил 5 млрд.
Сейчас цепная реакция пойдет. Будет на что после краха режима этого ворья восстанавливать экономику России.
salut__521 23 августа 2018 | 00:34
Миллиардерскому ворью можно даже чуток посочувствовать - там их морозют как последних фашистов, здесь их фюрер на свои фашистские прожекты обдирает как липку...
shnopatrumbel 23 августа 2018 | 00:39
Крупный швейцарский банк заморозил около 5 миллиардов долларов, принадлежащих россиянам
Нажитых непосильным трудом
tks 23 августа 2018 | 00:45
ПОДЕЛОМ!!
stopkran 23 августа 2018 | 00:49
Англичанка подружилась со швейцаркой: теперь гадят вдвоем
tks 23 августа 2018 | 00:57
stopkran: Интересно, а фраерские... Ой! т.е. Фарерские острова - уже нагадили русофобски так, или ещё тока готовятся?!