Грузия подала иск к России в Европейский суд по правам человека

Тбилиси обвиняет Москву в массовых нарушениях прав и выдавливании этнических грузин из Южной Осетии и Абхазии. Несколько лет назад Грузия уже требовала от России более 70-ти миллионов евро за массовую высылку грузин в 2006-м году. Ранее ЕСПЧ признал, что грузинские беженцы были незаконно выселены. До этого ЕСПЧ уже признал, что сама процедура депортации проходила с нарушениями.

О реакции Москвы на новый иск пока ничего не сообщается.