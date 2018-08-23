Грузия подала иск к России в Европейский суд по правам человека
Тбилиси обвиняет Москву в массовых нарушениях прав и выдавливании этнических грузин из Южной Осетии и Абхазии. Несколько лет назад Грузия уже требовала от России более 70-ти миллионов евро за массовую высылку грузин в 2006-м году. Ранее ЕСПЧ признал, что грузинские беженцы были незаконно выселены. До этого ЕСПЧ уже признал, что сама процедура депортации проходила с нарушениями.
О реакции Москвы на новый иск пока ничего не сообщается.
Комментарии4
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master_superanalitik 23 августа 2018 | 00:14
Грузины - самая позорная нация в мире. Среди грузин я знаю только 4-х более-менее приличных людей: это П.Багратион - грузин с армянскими корнями, это тов. Сталин - грузин с осетинскими корнями, это Эрдоган - грузинский еврей и Мимино. Мимино - хоть и засранец, но не совсем пропащий человек.
ugolnikov 23 августа 2018 | 00:31
master_superanalitik: master_superanalitik: тебя земель часом грузины не наносили сексуального оскорбления , ну скажем в армии или местах заключения , колись дело прошлое
master_superanalitik 23 августа 2018 | 00:38
ugolnikov:
Брателла, поймите же Вы наконец, что голова дается человек не только для того чтобы кепку носить. Вам нужно больше читать. Если бы Вы больше читали, то знали бы что грузины (в отличие от армян) меняли веру неоднократно. Когда они были мусульманами, то Грузия была плацдармом исламизации против Армении, а армян прессовали больше. Грузин следует наградить за неоднократную преданность. А Вы чаем не вероотступник?
salut__521 23 августа 2018 | 00:46
Реакция Москвы известная - настамнебыло, нету и небудет, а засудите, будут платить "воронежцы"...