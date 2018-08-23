Секретарь СБ РФ Патрушев встретится сегодня с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев встретится сегодня с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве. Одной из тем беседы станет возможное сотрудничество двух стран в Сирии, — сказал Болтон.
Также на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения и острые международные проблемы.
Комментарии6
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master_superanalitik 23 августа 2018 | 00:10
Правильно! Нужно договариваться! И тогда у нас вместе с американцами все будут в ногах ползать, а мы на всех будем плевать.
kottigr1 23 августа 2018 | 00:46
master_superanalitik: Не получается Путину поменять Украину на Сирию.. А всё почему ? Потому что американцы не барыги как он, а расчетливые предприниматели..
danko1 23 августа 2018 | 00:10
Сам Патрушев, неодворянин, как он себя называет, представляет огромную опасность для России.
patrikk_1 23 августа 2018 | 00:22
danko1:
Ага, значит Николая Патрушев представляет огромную опасность, а Джон Болтон - самый надёжный гарант безопасности для России?
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 00:13
Встреча нацдилера с Трампом была пустой болтовнёй и закончилась новыми полезными для росэкономики санкциями.
Какова вероятность повторения сценария?
tks 23 августа 2018 | 00:43
Патрушев - теневой реальный правитель путинской России, этакий серый кардинал. ФЗ РФ "О безопасности" патрушевскому Совбезу даёт фактически неограниченные, надконституционные полномочия.