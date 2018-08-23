Секретарь СБ РФ Патрушев встретится сегодня с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев встретится сегодня с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве. Одной из тем беседы станет возможное сотрудничество двух стран в Сирии, — сказал Болтон.

Также на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения и острые международные проблемы.