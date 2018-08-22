Евгений Кафельников вошел в список кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте

В этом списке также оказались швед Йонас Бьоркман, испанец Серхи Бругера, серб Горан Иванишевич, испанка Кончита Мартинес, австриец Томас Мустер, китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс. Имена тех, кто войдет в Зал славы, будут объявлены в январе 2019 года.

44-летний Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Единственным россиянином, включенным сейчас в Зал славы тенниса, является Марат Сафин.