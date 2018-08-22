Один из фигурантов дела «Седьмой студии» Юрий Итин лишился поста директора Ярославского театра драмы им Федора Волкова
Один из фигурантов дела «Седьмой студии» Юрий Итин лишился поста директора Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. Ему было направлено письменное уведомление об истечении срока договора, — сказали агентству ТАСС в Министерстве культуры. Сам Итин сейчас находится под домашним арестом.
Он, а также режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Гоголь-Центра» Юрий Малобродский и еще несколько человек обвиняются в хищении бюджетных средств, которые выделялись на проект «Платформа». Итин, Серебренников и Малобродский своей вины не признают.
Комментарии3
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chichanik 22 августа 2018 | 23:46
Юра, я познакомился с Вами у Юли,вашей кузины, когда вы приезжали в Израиль в 2016.
К сожалению, не удалось познакомится поближе.
Я надеюсь,что этот морок закончится скоро,и Вы найдёте работу, достойную Вашего таланта организатора театра и культуры в целом.Держитесь,не отчаивайтесь
shplint_05 23 августа 2018 | 00:13
А вот интересно, пока он сидел, ему зарплату директора выплачивали? Ведь его только сейчас уволили, а всё это время зарплата ему шла. Евреи, они такие, от денег никогда не отказываются.
lion64__2 22 августа 2018 | 23:58
В тюремной самодеятельности будет ему, поганцу, место.