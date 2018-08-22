Один из фигурантов дела «Седьмой студии» Юрий Итин лишился поста директора Ярославского театра драмы им Федора Волкова

Один из фигурантов дела «Седьмой студии» Юрий Итин лишился поста директора Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. Ему было направлено письменное уведомление об истечении срока договора, — сказали агентству ТАСС в Министерстве культуры. Сам Итин сейчас находится под домашним арестом.

Он, а также режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Гоголь-Центра» Юрий Малобродский и еще несколько человек обвиняются в хищении бюджетных средств, которые выделялись на проект «Платформа». Итин, Серебренников и Малобродский своей вины не признают.