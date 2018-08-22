Роскосмос завершил внутреннее расследование в связи с делом о госизмене в ЦНИИмаше

Впрочем, о результатах проверки в компании не сообщают. Выводы внутренней комиссии должны будут повысить эффективность работы предприятия, — сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В конце прошлого месяца сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинетах ЦНИИмаш, а также в офисе директора аналитического центра Объединенной ракетной-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Сообщалось о задержании 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в передаче секретных данных в одну из стран-членов НАТО.