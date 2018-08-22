Популярных пользователей Инстаграма, по всей видимости, привлекают к созданию положительного образа пенсионной реформы
Как пишет Znak.com, сразу у нескольких блогеров, телеведущих и певцов появились посты о том, как важно помогать своим бабушкам и дедушкам, о том, что о пенсионерах нужно заботиться, и это обязанность детей и внуков. Эти записи достаточно однотипны, — обращает внимание издание. Среди тех, на чьих страницах они появились, Znak.com перечисляет Ксению Собчак, Ксению Бородину, певицу Нюшу, актрису Анну Хилькевич и других.
В то же время издание не приводит каких-либо доказательств того, что это спланированная акция.
Комментарии18
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andygo__ru 22 августа 2018 | 23:09
Псюша, Ксюша и Нюша - хм... как необычно...
master_superanalitik 22 августа 2018 | 23:24
Популярных пользователей Инстаграма, по всей видимости, привлекают к созданию положительного образа пенсионной реформы
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Никого привлекать не надо, так как уже привлечены самые уважаемые граждане России Владимир Владимирович Путин и Наталья Владимировна Поклонская.
begly_ 22 августа 2018 | 23:53
master_superanalitik:
Американские партнёры тоже выступают ЗА вашу пенреформу.
master_superanalitik 22 августа 2018 | 23:58
begly_:
Шурик, друг мой, брат и кореш, как только к нам приедет Путин, то я молчать не стану, а встану и скажу: "Если кто и достоин русской пенсии, то это ты!", а ты уже потом своей пенсией поделишься со мной:-)
polikarpich 23 августа 2018 | 00:01
master_superanalitik: Да можно проще, не так велиречиво.
"Братан, а поделиться?"
begly_ 23 августа 2018 | 00:23
polikarpich:
Да я Коляну всю отдам, если когда начну ее получать. Мы с Коляном давнишние кореша, а это многого стоит.
ochevidno_i_neveroyatno 22 августа 2018 | 23:12
Школоло уж ЗА! Ору!
Еще пару миллионов зазвенело в Ксюшеных карманах. Воровка. Как отец. Не новость.
kottigr1 22 августа 2018 | 23:17
ochevidno_i_neveroyatno: Положительный образ.. Это замечательно.
Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы:
"Чиновница заявила селу: «У вас нет будущего!»
В Чувашии чиновница районной администрации объяснила закрытие сельской школы тем, что село вымирает и у него всё равно нет будущего. Нет будущего у родителей, детей, учителей. В этом селе живёт больше 1000 человек…"
Дорогие россияне, будущие пенсионеры... Поздравляю вас.. ! «У вас нет будущего!»
danko1 22 августа 2018 | 23:34
kottigr1: Будущее при Путине только у детей его подельников, которым власть и природные ресурсы передают. Да у мамы Володина и прочих.
А селах не только школы уничтожают, но и медпункты закрывают, делая труднодоступной, а часто и вообще невозможной получение мед. помощи.
ochevidno_i_neveroyatno 22 августа 2018 | 23:15
...тут же Шнур за Собянина топит
...браво - ссучили всех
aleksandr39 22 августа 2018 | 23:21
А почему не поддерживают увеличение пенсионного возраста металлурги ,грузчики ,землекопы , менты ,кагебешники ?
timber_head 22 августа 2018 | 23:42
aleksandr39: Кагебешникам и ментам пофиг. Их не коснулось. Они думают, что и не коснется в будущем, дураки. А лет через 10 и их спишут. Молодым, которые на службе и "охраняют интересы" добавят, а пенсионное говно, носившее погоны отправят на свалку. Да и то - с такой политикой работы будет все меньше и меньше, желающих во внутренние органы, согласных лупит по головам дубинками бывших коллег, всегда наберут. Из Высокодуховного Народа.
trans 22 августа 2018 | 23:21
А чему бы Собчак и не писать об этом, у ее мамаши зарплата в размере полмиллиона и пенсия соответственно 75% от зарплата. И сама Ксюня дама весьма обеспеченная.
А как бы тем у кого зарплаты 15-25 тыс. рублей плюс дети маленькие? (а в провинции у большинства такие зарплаты), с каких шишей им помогать родителям?!
timber_head 22 августа 2018 | 23:35
Ну, то что Ксюша Собчак всплыла на "оппозиционной сцене" случайно и съездила в Грозный "по своей инициативе и без согласования", только дураки сомневаются. Не подведет дядю Вову.
lager23 22 августа 2018 | 23:36
появились посты о том, как важно помогать своим бабушкам и дедушкам, о том, что о пенсионерах нужно заботиться, и это обязанность детей и внуков
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Берите пример со Славы Володина — заботливого сына, товарищи, он уже уделил внимание своей престарелой маме, да так что она квартиру обойти не может, приходится старушке пользоваться велосипедом!
drgonish 22 августа 2018 | 23:54
[появились посты о том, как важно помогать своим бабушкам и дедушкам, о том, что о пенсионерах нужно заботиться]
На зло ксюхам не будем помогать своим бабушкам и дедушкам. Да, хомы?
polikarpich 22 августа 2018 | 23:58
Нюша? Не знаю, не слышал. Хилькевич тоже как-то смутно знакома только по фамилии. Наверное, я такое не смотрю и не слушаю.
А можно весь список? Вот их-то мы и будем "не любить", как истинных нацпредателей, холуёв и продажных шкур.
liquidsky__ 23 августа 2018 | 00:04
Ну не только же всяким анонимщикам, которых так любит Эхо, работать с аудиторией.