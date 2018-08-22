Популярных пользователей Инстаграма, по всей видимости, привлекают к созданию положительного образа пенсионной реформы

Как пишет Znak.com, сразу у нескольких блогеров, телеведущих и певцов появились посты о том, как важно помогать своим бабушкам и дедушкам, о том, что о пенсионерах нужно заботиться, и это обязанность детей и внуков. Эти записи достаточно однотипны, — обращает внимание издание. Среди тех, на чьих страницах они появились, Znak.com перечисляет Ксению Собчак, Ксению Бородину, певицу Нюшу, актрису Анну Хилькевич и других.

В то же время издание не приводит каких-либо доказательств того, что это спланированная акция.