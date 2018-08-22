Житель Петропавловска-Камчатского пожаловался в прокуратуру на священника, который выступил в детском лагере

Алексей Николаев недоволен тем, что его никто не предупреждал о приезде священнослужителя. В своем заявлении мужчина обращает внимание на то, что миссионерская деятельность запрещена по закону. Кроме того, появление священника нарушило его родительские права, — приводит мнение Николаева сайт Кам24.

Автор жалобы также просит привлечь к ответственности епархию и проверить местное Министерство образования, которое разрешило священникам выступать в детских учреждениях.