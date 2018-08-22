Житель Петропавловска-Камчатского пожаловался в прокуратуру на священника, который выступил в детском лагере
Алексей Николаев недоволен тем, что его никто не предупреждал о приезде священнослужителя. В своем заявлении мужчина обращает внимание на то, что миссионерская деятельность запрещена по закону. Кроме того, появление священника нарушило его родительские права, — приводит мнение Николаева сайт Кам24.
Автор жалобы также просит привлечь к ответственности епархию и проверить местное Министерство образования, которое разрешило священникам выступать в детских учреждениях.
Комментарии18
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oneoretwo 22 августа 2018 | 23:11
...очень правильно: ихним же салом да им же по мусалам...
(пусть от педофилии очищаются, к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя)
sparky 22 августа 2018 | 23:15
Теперь мужика самого привлекут за "оскорбление православный чУЙств".
master_superanalitik 22 августа 2018 | 23:33
sparky:
А вообще следует ввести ответственность за измену Православной веры. А то есть русские, которые думают, что если они уехали за Кордон, то могут нарушать христианские заповеди и без меры есть, пить, гулять, веселиться, записываться в гомики и педики и т.д. Нет дорогие мои, бывших русских не бывает, и бывших православных тоже!
navsegda 22 августа 2018 | 23:43
master_superanalitik: а в России не бухают , не колятся , не трахаются и не обжираются ? )))))))))))))
seva1223 22 августа 2018 | 23:52
navsegda: дана верно все тоже, но очень духовно!
sparky 22 августа 2018 | 23:45
master_superanalitik: Коля-Николай, ты из КПСС и атеизма в один прыжок достиг благолепия с нагайкой в РПЦ. Похвальная скорость. А назад при смене власти с той же резвостью сиганешь? Думаю, что не задержишься, но советую держать спортивную форму, чтобы не опаздывать. А то другие могут резвее прыгнуть и оттеснят.
Ну а пока, все правильно, не забывай подчеркивать каждый раз, какой ты нынче правильно православнутый, святее других.
navsegda 22 августа 2018 | 23:45
master_superanalitik: Попы первые пьяницы и обжоры и до детишек охочи
navsegda 22 августа 2018 | 23:15
А где мулла и раввин ?
grashupfer 22 августа 2018 | 23:15
Во блин! Называется - догундявились. Теперь образ батюшки в сознании людей подобен эдакому скримеру. Искренние поздравления скрепоносцам)
master_superanalitik 22 августа 2018 | 23:19
Житель Петропавловска-Камчатского пожаловался в прокуратуру на священника, который выступил в детском лагере
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Этого так называемого жителя Петропавловска-Камчатского следует привлечь за государственную измену, так как Православие - это фундамент Российской государственности. Даже тов. Сталин это понимал, потому и вернул Патриаршество в Советскую Россию. Впредь таких засранцев как этот житель Петропавловска-Камчатского следует пороть пока не поумнеет.
navsegda 22 августа 2018 | 23:23
master_superanalitik: Ты хоть как правильно креститься знаешь , "православный" ?
alexey65 22 августа 2018 | 23:24
master_superanalitik: Тебя пороли, а ты не поумнел. Несостыковочка!
macron21 23 августа 2018 | 00:19
master_superanalitik: А что в сумашедшем доме опять каникулы ?
shmuel63 22 августа 2018 | 23:25
Ничего не выйдет. - священники заявят, что Христос тоже проповедовал без разрешения.
sm59 22 августа 2018 | 23:32
shmuel63: Христа за это распяли. А этих ... ну хоть на 15 суток - и то - радость-то!!!
seva1223 22 августа 2018 | 23:49
Очень правильная позиция, приходят всякие православные экстремисты и дурят детям головы...
wattman 22 августа 2018 | 23:50
А у прокурорских самые крупные золотые кресты.
Ох и разобидятся же их чувства носителей килограммов золота!
polikarpich 23 августа 2018 | 00:15
И что за выступление такое? Для Деда Мороза рановато ещё.