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Эксклюзив Эха 23:00, 22 августа 2018

Следствие завершило работу по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Следствие завершило работу по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом «Эху» рассказал адвокат правозащитника Виктор Ануфриев.

Юрия Дмитриева обвиняют в насилии над приемной дочерью.

Комментарии

14

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ems1 22 августа 2018 | 23:04

Сама дочь в рот воды набрала?

korikov 22 августа 2018 | 23:21

ems1:
Девочка должна на камеры рассказывать, как её насиловал и фотографировал обнажённой её опеку?

shplint_05 23 августа 2018 | 00:24

Какая паскуда этот "рукопожатный" дедок! Раскапывал кости наших солдат, убитых белофинами, и выдавал их за "жертвы ГУЛАГ-а", насиловал падчерицу, а наша еврейская интеллигенция за него хлопочет. Не стыдно?

mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 23:09


Не следствие, а так называемое "следствие".
Ибо оно тупо выполняет приказ обиженного чекистского начальничка, по всей видимости, являющегося сынулей чекистского палача, участвовавшего в убийстве россиян, чьи захоронения и обнаружил Дмитриев.

Другого объяснения этого тупого желания опорочить и посадить Дмитриева просто нет.

fresh_breeze 22 августа 2018 | 23:10

Ещё один библиотекарь намечается?

perche 22 августа 2018 | 23:14

Крокодил "государство" свои жертвы просто так не отпускает. Не получится с "насилием", припишут работу на марсианскую разведку.

korikov 22 августа 2018 | 23:44

perche:
Есть два типа упоротых, одни убеждены в невиновности обвиняемого, другие в его однозначной виновности. А конченость этих субъектов заключается в том, что им не нужно никаких доказательств, дуракам и так всё ясно.
Но представьте, что если вина обвиняемого будет доказана и выяснится, что он педофил. Вы готовы в любом случае продолжать торговать безопасностью ребёнка из-за своих упоротых убеждений?
Почему вы считаете, что если правозащитник, то не может быть преступником?

hochuznat 23 августа 2018 | 00:12

korikov: "представьте, что если вина обвиняемого будет доказана и выяснится, что он педофил" Во-первых, в случае Дмитриева это нельзя представить. Во-вторых, и эксперты, и один суд уже не смогли этого представить тоже. Вы остались один

petrovich_spb 22 августа 2018 | 23:22

Желаю всем ФСБ-шникам еженощно до конца жизни видеть сон про Сандармох.

master_superanalitik 22 августа 2018 | 23:28


Дыма без огня не бывает, а потому Дмитриева следует выпороть, после чего его следует проверить на детекторе лжи. Ежели он не пройдет тест, то его следует отправить на зону к гомикам и педикам.

nestor199 22 августа 2018 | 23:31

master_superanalitik: Если его вина будет доказана, то попу ему порвут еще на этапе.

korikov 23 августа 2018 | 00:03

master_superanalitik: дым без огня бывает, к сожалению. Были уже случаи, когда невинного человека осуждали за совпадение малолетних. Просто тупо из-за конченого психолога, которая в детском рисунке увидела что-то не то, в частности с её точки зрения хвост кошки был похож на мужской детородный орган. История достаточно известная.
Но не в этом дело: удивляет то, как вся эта либеральная кода бросилась отбивать своего без зазора совести. Складывается впечатление, что этой шаболе плевать на то, виновен он или нет, они будто тупо преследуют какую-то непонятную цель.
А ведь мученика из этого товарища уже не сделать, суду предоставили такие факты, что теперь лучше отойти и не испачкаться.

korikov 22 августа 2018 | 23:30

Есть либеральная мразь, которая не брезгает ни чем. Что бы не совершил представитель этой массовки, его всегда запишут в узники совести и назначат политическим заключённым. Даже, если его преступление очевидно.

Тут вспоминается как "Мемориал" назвал сектантов, в том числе и тех, кто прямо виновен в смерти малолетних детей, политическими заключёнными.
После такого, уже доверия нет.

sir_sar 22 августа 2018 | 23:44

Ну кто-же позволил удочерить девочку одинокому мужику, нигде не работающему бывшему уголовнику.

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