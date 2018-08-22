Активиста «Открытой России» в Чувашии обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за вручения букета цветов спикеру Госсовета республики. Таким образом Юрий Сидоров хотел напомнить политику о скандальной вечеринке с участием Наташи Королевой, — пишет издание «7х7».

Ранее в России признали нежелательной британскую организацию «Открытая Россия». В прокуратуре объясняли, что одноименное движение в нашей стране в этот список не вносилось.