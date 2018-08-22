Двух обвиняемых по так называемому делу «Сети» доставили в следственный изолятор в Пензе
Об этом сайту «ОВД-инфо» рассказал отец одного из фигурантов, Юлия Бояршинова, Николай. Ранее другого обвиняемого, Виктора Филинкова, этапировали из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Через день туда привезли Бояршинова. В Пензу их привезли для проведения следственных действий.
Всего по этому делу проходит не менее 9-ти человек. Их обвиняют в создании террористической сети и подготовке переворота. Они вины не признают. Некоторые фигуранты жаловались на пытки со стороны силовиков.
Комментарии1
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kottigr1 22 августа 2018 | 23:00
Страшно даже представить в какие уголовные дела выльется внедрение какого нибудь сотрудника ФСБ в ближайшие детские ясли...