Двух обвиняемых по так называемому делу «Сети» доставили в следственный изолятор в Пензе

Об этом сайту «ОВД-инфо» рассказал отец одного из фигурантов, Юлия Бояршинова, Николай. Ранее другого обвиняемого, Виктора Филинкова, этапировали из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Через день туда привезли Бояршинова. В Пензу их привезли для проведения следственных действий.

Всего по этому делу проходит не менее 9-ти человек. Их обвиняют в создании террористической сети и подготовке переворота. Они вины не признают. Некоторые фигуранты жаловались на пытки со стороны силовиков.