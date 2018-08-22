США вводят новые ограничения против России в связи с отравлением Скрипалей
Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.
-Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме
Ранее Дональд Трамп заявил, что санкции могут быть сняты, если Москва сделает «что-то полезное» для Вашингтона по Сирии и Украине.
Комментарии26
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navsegda 22 августа 2018 | 22:35
Ну если россиянам санкции пох , то пиндосам тем более , пусть будут санкции раз никому не мешают
glotov 22 августа 2018 | 22:42
navsegda: Беда в том, что для формального повода к санкциям западные спецслужбы травят направо и налево своих невинных граждан.
kottigr1 22 августа 2018 | 22:44
glotov: Намекаете на Путина, Воронеж и пальмовое масло ?
tvitov66 22 августа 2018 | 22:59
kottigr1: чем больше полезных санкций, тем лучше нашему импортозамещению! #такпобедим
navsegda 22 августа 2018 | 22:50
glotov: А чем докажешь ? Ты не то что бы не был в Англии и не имел доступа к материалам дела , ты английского языка наверняка не знаешь )
ostapbey 22 августа 2018 | 22:53
????Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.????
¿
Путин ожидает положительных результатов??
Положительных от кого??
От бомбардировки Воронежа если только если..
Больше положительного не предвидится даже....
fig_vvam 22 августа 2018 | 23:11
ostapbey: Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.
И он прав. Положительных для России результатов от санкуций и не должно быть. Они не для этого предназначены.
Это Путин поначалу считал что санкции будут иметь для России положительный результат импортозамещение там и т.д.
Но теперь видимо понял что ошибался и признался
mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 22:36
Похоже, пока нацдилер пашет на галере, будут вводиться всё новые и новые санкции.
Так что зря он надеется на сотрудничество с цивилизованным миром "в нормальном режиме".
А о бессмысленности санкций можно судить по росту цен, падению доходов и сокращению рабочих мест.
nanarovsky 22 августа 2018 | 22:47
mikhail_spb_: А о бессмысленности санкций можно судить по росту цен, падению доходов и сокращению рабочих мест.
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Объясни мне стратех болезненный. Против Украины ссанкции не вводили. А всё это тобою перечисленное присутствует. Да и я ох...ул... У родственницы из Харькова пенсия на наши 7200 тыр. рублей, тобишь 3000 грывен. Из них за коммуналку квартиры она платит 1500 грывен.
kottigr1 22 августа 2018 | 22:51
nanarovsky: Тут другое интересней...
Рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,5%
Росстат подтвердил падение роста ВВП РФ в 2017 году до 1,5%
Рост экономики Украины в 2016 году составил 2,3%
ВВП РФ в 2016 году - 0,2%(МИНУС 0,2%)
Представляешь.. ? Украина развивается и богатеет даже в условиях той не объявленной войны, которую ведет в отношении неё РФ.
nanarovsky 22 августа 2018 | 22:54
kottigr1: Украина развивается и богатеет даже в условиях той не объявленной войны,
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Аха.... как дурак думками богатеет...
kottigr1 22 августа 2018 | 23:02
nanarovsky: Не всем же так везет с бесплатным валежником, как таким богачам как Вы..
navsegda 22 августа 2018 | 22:53
nanarovsky: У России огроменные запасы полезных ископаемых , лидеры по добыче нефти и газа и ..... в полной жопе , где процветание , а у гейропейцев нет ни нефти , ни газа , более того русские победили Германию во ВОВ и побеждённая Германия без углеводородов одна из экономических лидеров
gonduras_on_colyma 22 августа 2018 | 23:07
nanarovsky: Бросай курить косяки, утырок, тогда можешь и сам догадаться.
Твоя углеводородина без углеводородов получит уровень жизни ниже, чем в Украине, рубильники в теме уже считали. Это раз.
Если бы твоя углеводородина вела гибридную войну с Китаем, то ты бы здесь не ошивался - продал бы комп за еду. Это два.
Удило ватное, с каких это пор уровень жизни в стране оценивается по "родственнице из Харькова"? Это три.
Для родственниц из Харькова по коммуналу есть довольно развитая система субсидий. Это четыре.
Путирашка закончит как Совок, сюжет может быть с отклонениями, но результат именно таков и будет.
Учи матчасть, подросток умственный!
trans 22 августа 2018 | 23:10
nanarovsky: Ну зачем сочинять? Платят не более 10% от зарплат или пенсий. Соответственно ваша родственница платит не более 720 гривен. И кстати Украина не имеет миллиарды за нефть в отличии от России.
grigol331 22 августа 2018 | 23:13
nanarovsky: nanarovsky: пенсия на наши 7200 тыр. рублей, тобишь 3000 грывен. Из них за коммуналку квартиры она платит 1500 грывен
______
При доходе 3000 в месяц, максимальная сумма оплаты потребляемых в пределах норм коммунальных услуг - около 300 (трёхсот) гривен. Остальное покрывается субсидией.
beobachter 22 августа 2018 | 22:40
https://echo.msk.ru/news/2264014-echo.html Путин: эта политика не имеет перспектив
Если плачевное состояние российской экономики не связано с санкциями, то это результат 18-летнего правления Путина?
seryj_wolk 22 августа 2018 | 22:47
А через три месяца: то ли еще будет ой-ёй-ёй! Вот тогда и посмотрим, как запляшут великие и неповторимые со своей плохо скопированной тупиковой цивилизацией.
tvitov66 22 августа 2018 | 23:02
seryj_wolk: нам бы до конца августа дотянуть ... при такой динамики наш рубь запросто обгонит биткоин - по росту падения
b522 22 августа 2018 | 22:49
За крым и свинячанье в Донбассе. двукратное падение нацвалюты и почти такое же уровня жизни... И "эти" конечно, там поют про 2% инфляции! Нагадить "пиндосам" в тапочки, потом получить этими тапочками по мордасам.
kunst54 22 августа 2018 | 22:50
Запасайтесь портянками и ватниками! - Это подразумевает президент.
tvitov66 22 августа 2018 | 23:04
kunst54: вперде зима - надобно запасаться валежником ... пока бесплатно
kunst54 22 августа 2018 | 22:50
Запасайтесь портянками и ватниками! - Это подразумевает президент.
testmeter 22 августа 2018 | 22:50
Шувалов обмазал говном часы.
Рогозин вы@бал кошку.
Мизулина утром сняла трусы
и показала жопу в окошко.
Лавров сделал штопором дырку в губе.
Киселев наглотался шурупов.
Медведев на экране Айфона себе
гвоздем нацарапал «залупа».
Соловьев забодал трамвай на ходу.
Небеньзя не мылся неделю.
Путин кричал «конгрессменов в пиzду»
и обоссался в постели.
Кудрин чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Дерипаска засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Шойгу выбил палкой четыре окна.
Миллер сломал калитку.
Сечин на кухне насрал говна
и на столе слепил пирамидку.
Матвиенко долго блевала в кусты.
Захарова бьется в истерике.
А ты? Чем за санкции ты
отомстил проклятой Америке?
fresh_breeze 22 августа 2018 | 22:52
"Ранее Дональд Трамп заявил, что санкции могут быть сняты, если Москва сделает «что-то полезное» для Вашингтона по Сирии и Украине."
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Вашингтону мало того, что Москва уже сделала на тех двух направлениях?
Хочет ещё???
Про Сирию промолчу.
Но за что Америка так не любит Украину, что подставила её под раздачу соседа?
trans 22 августа 2018 | 23:04
То есть если преступник не исправляется, то и наказывать его не надо, так что ли?