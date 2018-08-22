Z Архив новостей новости
5 26 6 2998
22:30, 22 августа 2018

США вводят новые ограничения против России в связи с отравлением Скрипалей

Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.

-Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме

Ранее Дональд Трамп заявил, что санкции могут быть сняты, если Москва сделает «что-то полезное» для Вашингтона по Сирии и Украине.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

navsegda 22 августа 2018 | 22:35

Ну если россиянам санкции пох , то пиндосам тем более , пусть будут санкции раз никому не мешают

glotov 22 августа 2018 | 22:42

navsegda: Беда в том, что для формального повода к санкциям западные спецслужбы травят направо и налево своих невинных граждан.

kottigr1 22 августа 2018 | 22:44

glotov: Намекаете на Путина, Воронеж и пальмовое масло ?

tvitov66 22 августа 2018 | 22:59

kottigr1: чем больше полезных санкций, тем лучше нашему импортозамещению! #такпобедим

navsegda 22 августа 2018 | 22:50

glotov: А чем докажешь ? Ты не то что бы не был в Англии и не имел доступа к материалам дела , ты английского языка наверняка не знаешь )

ostapbey 22 августа 2018 | 22:53

????Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.????
¿
Путин ожидает положительных результатов??
Положительных от кого??
От бомбардировки Воронежа если только если..
Больше положительного не предвидится даже....

fig_vvam 22 августа 2018 | 23:11

ostapbey: Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.

И он прав. Положительных для России результатов от санкуций и не должно быть. Они не для этого предназначены.
Это Путин поначалу считал что санкции будут иметь для России положительный результат импортозамещение там и т.д.
Но теперь видимо понял что ошибался и признался

mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 22:36


Похоже, пока нацдилер пашет на галере, будут вводиться всё новые и новые санкции.
Так что зря он надеется на сотрудничество с цивилизованным миром "в нормальном режиме".

А о бессмысленности санкций можно судить по росту цен, падению доходов и сокращению рабочих мест.

nanarovsky 22 августа 2018 | 22:47

mikhail_spb_: А о бессмысленности санкций можно судить по росту цен, падению доходов и сокращению рабочих мест.
=================================
Объясни мне стратех болезненный. Против Украины ссанкции не вводили. А всё это тобою перечисленное присутствует. Да и я ох...ул... У родственницы из Харькова пенсия на наши 7200 тыр. рублей, тобишь 3000 грывен. Из них за коммуналку квартиры она платит 1500 грывен.

kottigr1 22 августа 2018 | 22:51

nanarovsky: Тут другое интересней...

Рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,5%
Росстат подтвердил падение роста ВВП РФ в 2017 году до 1,5%
Рост экономики Украины в 2016 году составил 2,3%
ВВП РФ в 2016 году - 0,2%(МИНУС 0,2%)

Представляешь.. ? Украина развивается и богатеет даже в условиях той не объявленной войны, которую ведет в отношении неё РФ.

nanarovsky 22 августа 2018 | 22:54

kottigr1: Украина развивается и богатеет даже в условиях той не объявленной войны,
====================================
Аха.... как дурак думками богатеет...

kottigr1 22 августа 2018 | 23:02

nanarovsky: Не всем же так везет с бесплатным валежником, как таким богачам как Вы..

navsegda 22 августа 2018 | 22:53

nanarovsky: У России огроменные запасы полезных ископаемых , лидеры по добыче нефти и газа и ..... в полной жопе , где процветание , а у гейропейцев нет ни нефти , ни газа , более того русские победили Германию во ВОВ и побеждённая Германия без углеводородов одна из экономических лидеров

gonduras_on_colyma 22 августа 2018 | 23:07

nanarovsky: Бросай курить косяки, утырок, тогда можешь и сам догадаться.
Твоя углеводородина без углеводородов получит уровень жизни ниже, чем в Украине, рубильники в теме уже считали. Это раз.
Если бы твоя углеводородина вела гибридную войну с Китаем, то ты бы здесь не ошивался - продал бы комп за еду. Это два.
Удило ватное, с каких это пор уровень жизни в стране оценивается по "родственнице из Харькова"? Это три.
Для родственниц из Харькова по коммуналу есть довольно развитая система субсидий. Это четыре.
Путирашка закончит как Совок, сюжет может быть с отклонениями, но результат именно таков и будет.
Учи матчасть, подросток умственный!

trans 22 августа 2018 | 23:10

nanarovsky: Ну зачем сочинять? Платят не более 10% от зарплат или пенсий. Соответственно ваша родственница платит не более 720 гривен. И кстати Украина не имеет миллиарды за нефть в отличии от России.

grigol331 22 августа 2018 | 23:13

nanarovsky: nanarovsky: пенсия на наши 7200 тыр. рублей, тобишь 3000 грывен. Из них за коммуналку квартиры она платит 1500 грывен
______
При доходе 3000 в месяц, максимальная сумма оплаты потребляемых в пределах норм коммунальных услуг - около 300 (трёхсот) гривен. Остальное покрывается субсидией.

beobachter 22 августа 2018 | 22:40

https://echo.msk.ru/news/2264014-echo.html Путин: эта политика не имеет перспектив

Если плачевное состояние российской экономики не связано с санкциями, то это результат 18-летнего правления Путина?

seryj_wolk 22 августа 2018 | 22:47

А через три месяца: то ли еще будет ой-ёй-ёй! Вот тогда и посмотрим, как запляшут великие и неповторимые со своей плохо скопированной тупиковой цивилизацией.

tvitov66 22 августа 2018 | 23:02

seryj_wolk: нам бы до конца августа дотянуть ... при такой динамики наш рубь запросто обгонит биткоин - по росту падения

b522 22 августа 2018 | 22:49

За крым и свинячанье в Донбассе. двукратное падение нацвалюты и почти такое же уровня жизни... И "эти" конечно, там поют про 2% инфляции! Нагадить "пиндосам" в тапочки, потом получить этими тапочками по мордасам.

kunst54 22 августа 2018 | 22:50

Запасайтесь портянками и ватниками! - Это подразумевает президент.

tvitov66 22 августа 2018 | 23:04

kunst54: вперде зима - надобно запасаться валежником ... пока бесплатно

kunst54 22 августа 2018 | 22:50

Запасайтесь портянками и ватниками! - Это подразумевает президент.

testmeter 22 августа 2018 | 22:50

Шувалов обмазал говном часы.
Рогозин вы@бал кошку.
Мизулина утром сняла трусы
и показала жопу в окошко.
Лавров сделал штопором дырку в губе.
Киселев наглотался шурупов.
Медведев на экране Айфона себе
гвоздем нацарапал «залупа».
Соловьев забодал трамвай на ходу.
Небеньзя не мылся неделю.
Путин кричал «конгрессменов в пиzду»
и обоссался в постели.
Кудрин чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Дерипаска засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Шойгу выбил палкой четыре окна.
Миллер сломал калитку.
Сечин на кухне насрал говна
и на столе слепил пирамидку.
Матвиенко долго блевала в кусты.
Захарова бьется в истерике.

А ты? Чем за санкции ты
отомстил проклятой Америке?

fresh_breeze 22 августа 2018 | 22:52

"Ранее Дональд Трамп заявил, что санкции могут быть сняты, если Москва сделает «что-то полезное» для Вашингтона по Сирии и Украине."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вашингтону мало того, что Москва уже сделала на тех двух направлениях?
Хочет ещё???

Про Сирию промолчу.
Но за что Америка так не любит Украину, что подставила её под раздачу соседа?

trans 22 августа 2018 | 23:04

То есть если преступник не исправляется, то и наказывать его не надо, так что ли?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 278 6 5560 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Новости

Эстония и Латвия планируют потребовать от России компенсации ущерба за «советскую оккупацию» Об этом говорится в совместном заявлении министра юстиции двух стран…

5 108 6 9706
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 186 6 17600 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 207 6 19755 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 154 6 15199 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 79 6 8065 20.08
Kмосква, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6454 20.08
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 6021 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

О целостности России, продолжая дискуссию …Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по  депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!? Но мы можем и должны выйти из тупика! Нам нужна целостная и свободная Россия!..

5 47 6 6148 16:45
Kобщество, рф, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 244 6 32578 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6582 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6397 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Блоги

Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Навальный разочарован Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…

5 61 6 9376 12:51
Kобщество, политика, сми, навальный, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 107 6 16924 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

+ Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Режиссёром романтической комедии стал Тигран Кеосаян, сценарий написала Маргарита Симоньян…

5 60 6 9616 21.08
8читать ;смотреть
Kкино, крым, симоньян, видео, события
Голосование
Поездка Путина на свадьбу в Австрию — это отвлекающий маневр от неудачных переговоров с Меркель?
5 31 6 5267 20.08

Популярное за неделю

Новости

В результате американских санкций уже заблокированы российские активы на сотни миллионов долларов Об этом говорится в докладе американского М Минфина…

5 11 6 42690
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 130102 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 7934 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 31 6 513295 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 238 6 120173 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7202880
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3625015

Сегодня в эфире