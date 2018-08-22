США вводят новые ограничения против России в связи с отравлением Скрипалей

Политика санкций не приведет ни к каким положительным результатам, — утверждает Владимир Путин.

-Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме

Ранее Дональд Трамп заявил, что санкции могут быть сняты, если Москва сделает «что-то полезное» для Вашингтона по Сирии и Украине.