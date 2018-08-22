Более 40 человек пострадали при утечке химического вещества в одном из торговых центров в шотландском Глазго...

Как пишет таблоид Sun, инцидент, по предварительным данным, был вызван парами краски, которые попали в вентиляционную систему. В среду днем из торгового центра было эвакуировано несколько сотен человек, многие жаловались на приступы внезапного кашля.

На место происшествия прибыли кареты «скорой помощи», была перекрыта близлежащая автомагистраль.