Более 40 человек пострадали при утечке химического вещества в одном из торговых центров в шотландском Глазго
Как пишет таблоид Sun, инцидент, по предварительным данным, был вызван парами краски, которые попали в вентиляционную систему. В среду днем из торгового центра было эвакуировано несколько сотен человек, многие жаловались на приступы внезапного кашля.
На место происшествия прибыли кареты «скорой помощи», была перекрыта близлежащая автомагистраль.
Комментарии3
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patrikk_1 22 августа 2018 | 22:36
Более 40 человек пострадали при утечке химического вещества в одном из торговых центров в шотландском Глазго...
"Новичок"? Вы издеваетесь что-ли? Британия - самая сраная страна в мире.
kottigr1 22 августа 2018 | 22:57
patrikk_1: Кот Скрипаля метит.. ? Так и не смог полковник Котов прорваться на Родину и теперь развернул партизанское движение в тылу врага.. Надо бы его к ордену и кресло в Думе подготовить, рядом с Луговым.
shmuel63 22 августа 2018 | 23:06
patrikk_1: Такое может случиться где угодно. Разница между Москвой и Глазго в том, что там людей эвакуируют и "скорая" приезжает, а в Москве постоянно высокую концентрацию сероводорода власти прости отрицают