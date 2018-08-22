Солист рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер обвинил президента США в нарушении авторских прав

Музыкант потребовал от Дональда Трампа прекратить использование песен группы на своих митингах, пишет журнал «Variety». Тайлер отправил в Белый дом письмо с требованиями. Это произошло после того, как песня Aerosmith Living on the Edge прозвучала во время митинга в Чарльстоне.

В письме, по данным Variety, отмечается, что это не первое подобное нарушение. Три года назад Трамп дважды использовал песни группы Aerosmith в ходе своей избирательной кампании.