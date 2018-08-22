Солист рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер обвинил президента США в нарушении авторских прав
Музыкант потребовал от Дональда Трампа прекратить использование песен группы на своих митингах, пишет журнал «Variety». Тайлер отправил в Белый дом письмо с требованиями. Это произошло после того, как песня Aerosmith Living on the Edge прозвучала во время митинга в Чарльстоне.
В письме, по данным Variety, отмечается, что это не первое подобное нарушение. Три года назад Трамп дважды использовал песни группы Aerosmith в ходе своей избирательной кампании.
Комментарии5
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oleg_kievlyanin 22 августа 2018 | 22:25
Фанат, чего возьмешь. Ельцин как то высказался, что его любимая группа Uriah Heep. А этот на Аэросмит подсел.
В РФ забесплатно готовы чес в рамках предвыборной наверное дать, а эти решили бабло скачать с Президента.
elenaj1959 22 августа 2018 | 22:31
oleg_kievlyanin: Он просто не хочет, чтобы трамп поганил его песни.
fresh_breeze 22 августа 2018 | 22:38
oleg_kievlyanin:
"Ельцин как то высказался, что его любимая группа Uriah Heep. "
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Если это стёб, то где смайлики? Потому что впервые слышу о таком.
Мне больше понятен Медведев с его залипом на Deep Purple.
А Ельцин из другого поколения, Uriah Heep для него, как для меня сегодня
какой-то рэпер.
Аэросмит — зачотная группа, тоже обожаю их.
Трамп всех достал. )))
oleg_kievlyanin 22 августа 2018 | 22:54
fresh_breeze: нет, не стеб. Во время последних выборов, в которых его, Ельцина избрали, он решил всем понравится в последний раз. Может помните эти ельцинские буги-вуги на сцене, закос под молодого и энергичного. Вот он и ляпнул где то, что любил слушать Юрай Хип. Я как представил, как этот комуняка приходит с партсобрания, снимает костюм, наливает себе сто грамм, включает магнитофон Комета и тащится под July morning. Или Look at yourself.
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fresh_breeze 22 августа 2018 | 23:03
oleg_kievlyanin:
Предвыборные пляски помню, конечно.
А про его слова о Uriah Heep только сейчас впервые услышал.
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"Я как представил, как этот комуняка приходит с партсобрания, снимает костюм, наливает себе сто грамм, включает магнитофон "
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Ну, коммуняка он был тот ещё, судя по тому, что натворил потом.
Но просто по возрасту Юрай Хипп не его музон; врал он всё, кто-то из его многочисленных политтехнологов таким способом хотел, наверное, чтобы он понравился тогдашнему поколению 30-40 летних. Лживый, бессовестный персонаж, потому и столько горя принёс соотечественникам.