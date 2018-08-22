Российский топливный союз предупреждает о возможном скачке цен на бензин
Российский топливный союз предупреждает о возможном скачке цен на бензин. В сложившихся условиях экспорт топлива станет более выгодным, и это приведет к увеличению стоимости на внутреннем рынке. Об этом телеканалу «РБК» рассказал президент союза Евгений Аркуша.
Рост цен на топливо уже имел место в начале этого года. За 5 месяцев стоимость бензина повысилась на 8%.
Комментарии13
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amebix 22 августа 2018 | 22:06
Классно же! давай дизтопливо по 60 рублей! скнхбл
djuga 22 августа 2018 | 22:17
amebix: Классно же! давай дизтопливо по 60 рублей! скнхбл
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Если бы они на этом остановились...
Достали уже со своей жадностью и каким-то акульим цинизмом. То штрафы, то Платон, то горючка...
И с каждым месяцем все больше. Хоть за руль не садись...
taglit 22 августа 2018 | 22:27
djuga: и чё вы плачетесь?!! - дизтопливо по 60 руб, - это дешевле, чем в Украине, водка по 205 р. - это как в Украине... Вы шо там - нищие совсем?!!
deda_cuki_danki 22 августа 2018 | 22:42
taglit: Вонючка , слухай сюда . Если мы такие нищие , почему тогда уСраинские гастарбайтеры в России а не наоборот . Почему тогда ваши жёны сёстры и …. обслуживают нас , а не наоборот . И почему тогда такую "гордую" и "красивую" уСраину чпокают все кто хочет и куда хочет . А об нищую Россию зубы обламывают ?
aleksandr39 22 августа 2018 | 22:33
amebix: УРА !!! Только по 100 рублей ,да здравствует " великий вождь и мудрый учитель " .
dedctolet 22 августа 2018 | 22:16
От санкций только польза , и ничего кроме пользы
pilpelzaken 22 августа 2018 | 22:30
Ну, наконец-то!
Совсем заждались антисанкций на это буржуйское изобретение и по этимологии и по технологии...:-)))
yan_muha 22 августа 2018 | 22:32
Слава Путину - бензин станет валютой. Как в ЦАР.
deda_cuki_danki 22 августа 2018 | 22:32
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что страна находится в состоянии войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала News One.... Господи , кому нужно это убожество ???
mathmovesu 22 августа 2018 | 22:41
ну, что расеяны, доигрались? четырнадцати процентам расеян - мои соболезнования, остальным - жрите живительные санкции, урoды, вместе со своим фюрером.
agronom 22 августа 2018 | 22:42
Никак не насытятся.
needroid 22 августа 2018 | 23:02
Владимир Владимирович, душите эту страну пока есть возможность!
oneoretwo 22 августа 2018 | 23:03
Российский топливный союз предупреждает...
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...да-да, поняли, спасибо за позитив....