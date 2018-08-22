США должны сегодня объявить о вступлении в силу новых санкций против России за отравление в Великобритании

США должны сегодня объявить о вступлении в силу новых санкций против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

О грядущих санкциях Госдеп США объявил две недели назад. Сегодня, 22 августа или в ближайшие дни в силу вступят ограничения, наложенные на Россию за использование химического оружия — нервно-паралитическое вещество Новичок, в попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. Санкции будут применены в рамках закона 1991 года о запрете химического и биологического оружия и будут включать в себя запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, с некоторыми исключениями. Сейчас экспорт такой продукции возможен при индивидуальном рассмотрении продажи каждого продукта.

Эти санкции станут первым траншем, после которого Россия в течение трех месяцев должна будет представить доказательства уничтожения химического оружия на своей территории. Для этого в страну должны быть допущены международные и американские инспекторы. Если Россия не выполнит эти условия, то Администрация Трампа, после совещания с Конгрессом, должна будет наложить на Москву второй раунд санкций. В этом случае возможен запрет на покупку российского госдолга, кредитования российских банков и запрет на импорт из России в США любой продукции, кроме продуктов питания.

И все это на фоне нового доклада компании Майкрософт о том, что российские хакеры атаковали американские научно-исследовательские институты и вебсайт Сената. Вчера несколько сенаторов от обеих партий дали сигнал, что Конгресс намерен действовать и принять в отношении России новые санкции за непрекращающиеся хакерские атаки.

Вчера же Минфин США добавил в санкционные списки две российские компании и два физических лица за попытку обойти ранее наложенные санкции за кибератаки, и наложил санкции на две транспортные компании за торговлю с Северной Кореей.