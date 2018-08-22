США должны сегодня объявить о вступлении в силу новых санкций против России за отравление в Великобритании
США должны сегодня объявить о вступлении в силу новых санкций против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.
О грядущих санкциях Госдеп США объявил две недели назад. Сегодня, 22 августа или в ближайшие дни в силу вступят ограничения, наложенные на Россию за использование химического оружия — нервно-паралитическое вещество Новичок, в попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. Санкции будут применены в рамках закона 1991 года о запрете химического и биологического оружия и будут включать в себя запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, с некоторыми исключениями. Сейчас экспорт такой продукции возможен при индивидуальном рассмотрении продажи каждого продукта.
Эти санкции станут первым траншем, после которого Россия в течение трех месяцев должна будет представить доказательства уничтожения химического оружия на своей территории. Для этого в страну должны быть допущены международные и американские инспекторы. Если Россия не выполнит эти условия, то Администрация Трампа, после совещания с Конгрессом, должна будет наложить на Москву второй раунд санкций. В этом случае возможен запрет на покупку российского госдолга, кредитования российских банков и запрет на импорт из России в США любой продукции, кроме продуктов питания.
И все это на фоне нового доклада компании Майкрософт о том, что российские хакеры атаковали американские научно-исследовательские институты и вебсайт Сената. Вчера несколько сенаторов от обеих партий дали сигнал, что Конгресс намерен действовать и принять в отношении России новые санкции за непрекращающиеся хакерские атаки.
Вчера же Минфин США добавил в санкционные списки две российские компании и два физических лица за попытку обойти ранее наложенные санкции за кибератаки, и наложил санкции на две транспортные компании за торговлю с Северной Кореей.
Комментарии18
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jetsam 22 августа 2018 | 22:08
интересно. за неделю рубль пробьет планку 70?
при 80 - на валежник введут налог...
при 90 - на кору дуба...
ну а при 100 - налог на воздух....................
patrikk_1 22 августа 2018 | 22:19
США должны сегодня объявить о вступлении в силу новых санкций против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании...
Их мог отравить кто угодно, от британских спецслужб, до врагов Путина в изгнании, у которых семизначные счета в лондонских банках.
putinv 22 августа 2018 | 22:43
patrikk_1: Уродец ты сам проверял счета в лондонских банках? Паспорт урюпинский предьявлял или из лахты2?
gonduras_on_colyma 22 августа 2018 | 22:55
putinv: // до врагов Путина в изгнании, у которых семизначные счета в лондонских банках. //
Клоун в портянках, ты забыл о десятизначных счетах друзей Хутина.
andreyoo: // Не, 120 еще 4 года назад были //
Не, ватоцефал, не так быстро - прочти историю падения Совка, это тебе сроки для ориентира.
andreyoo 22 августа 2018 | 22:31
jetsam: Не, 120 еще 4 года назад были
mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 22:09
Надеюсь, все успели обменять высокодуховные рубли на бесовские, заляпанные кровью рабочих доллары?
kottigr1 22 августа 2018 | 22:14
mikhail_spb_: Теперь экономика проклятого Запада точно не устоит под гнетом растущего рубля и неизбежно рухнет.. Закидаем нашими казначейскими бумажками как фрицев шапками в 1941-м..
deda_cuki_danki 22 августа 2018 | 22:25
kottigr1: mikhail_spb_: крысы , вот ваш духовный лидер "Лохматый" аля г-н Венедиктов сбежал первым , как самая жирная крыса . А ваша очередь когда будет ? Ничего личного , просто любопытство .
putinv 22 августа 2018 | 22:47
deda_cuki_danki: дегенерат пригожинский и чего ты так истеришь в своем деревянном сортире в огороде? Почисти его лучше хоть чистый сортир детям в наследство оставишь... а потом будешь про свого духовного лидера Путина сказки рассказывать
glotov 22 августа 2018 | 22:10
Не впустую британцы Скрипалей травили, а с конкретными целями.
boseal 22 августа 2018 | 22:11
Через пару лет начнут вводить санкции за Ярошенко и Бута, которых подослала РФ для того, чтобы они объедали США и тратили деньги налогоплательщиков).
ansh 22 августа 2018 | 22:21
boseal: О! Признание, что всё таки этих уголовников (кокаин, оружие, ...) "подослала РФ" (с)?!
Браво! Один честный "патриот" нашелся... :-)
boseal 22 августа 2018 | 23:02
ansh: О! Признание /// Ваш предок случайно не прокурор СССР Вышинский? Хотя тут, я так думаю, даже он бы не согласился и покрутил пальцем у виска, намекая на изучение такого понятия как сарказм.
nanarovsky 22 августа 2018 | 22:21
Не понимаю зачем такие абсурдные поводы нужны? Просто вводим санкции.
shmuel63 22 августа 2018 | 22:32
nanarovsky: "Не понимаю зачем такие абсурдные поводы нужны? Просто вводим санкции." Для введения всегда нужен повод - это этика интимных отношений
andreyoo 22 августа 2018 | 22:33
nanarovsky: А я кстати не помню уже, а какие санкции вела Британия за отравление Скрипалей? Кроме высылки дипломатов, конечно.
glotov 22 августа 2018 | 22:40
andreyoo: Тут впору задаваться вопросом: Кого еще отравят западные спецслужбы для введения новых санкций?
rampa 22 августа 2018 | 22:59
glotov: andreyoo: методичка по асимметричному ответу на санкции наконец-то подоспела? А то без пригожинских скучно было целый день )))