В Карелии завершено следствие по делу главы местного «Мемориала» Юрия Дмитриева
На следующей неделе обвиняемый начнет знакомиться с материалами.
Юрий Дмитриев останется под стражей еще как минимум два месяца. По мнению его адвоката Виктора Ануфриева, где-то в начале октября дело будет передано в суд. На прошлой неделе глава карельского «Мемориала» вернулся в Петрозаводск из Санкт-Петерубрга, где он проходил психиатрическую экспертизу по новому делу о насилии в отношении своей приемной дочери.
В апреле историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях, однако, через две недели приговор был отменен по жалобе прокуратуры и Дмитриева вновь задержали. По словам Ануфриева поводом послужили две беседы психологов и следователей с приемной дочерью мужчины. Адвокат высказал мнение, что от девочки пытались добиться информации, «убийственной» для Дмитриева. Первое дело против историка возбудили из-за фотографий обнаженной приемной дочери, которые он хранил на компьютере. Сам Дмитриев утверждал, что делал снимки болезненной девочки для отчета перед органами опеки
Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий и был в числе краеведов, обнаруживших массовое захоронение расстрелянных в урочище Сандармох.
Комментарии3
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patrikk_1 22 августа 2018 | 22:17
Адвокат высказал мнение, что от девочки пытались добиться информации, «убийственной» для Дмитриева...
Круговая порука, присущая для древних закрытых этнических сообществ, вроде чернокнижников, каббалистов, хасидов, фарисеев, сыграла с московскими либералами злую шутку. Они стали посмешищем, по крайней мере в моих глазах, из-за того что во что бы то ни стало, защищают своих сторонников, вроде вероятного педофила Юрия Дмитриева или Алексея Кабанова, который убил и расчленил свою жену.
vasilevich58 22 августа 2018 | 22:37
Кто бы мог подумать 18 лет назад.что Россия докатится до такого беспредела и позора!
koshkaedu 22 августа 2018 | 22:27
Ну вот появится скоро Список Дмитриева. А Патрик - против. Так как же быть? А может Патрик тоже расчленил свою жену-еврейку и теперь ненавидит всех евреев на свете?