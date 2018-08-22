В Карелии завершено следствие по делу главы местного «Мемориала» Юрия Дмитриева

На следующей неделе обвиняемый начнет знакомиться с материалами.

Юрий Дмитриев останется под стражей еще как минимум два месяца. По мнению его адвоката Виктора Ануфриева, где-то в начале октября дело будет передано в суд. На прошлой неделе глава карельского «Мемориала» вернулся в Петрозаводск из Санкт-Петерубрга, где он проходил психиатрическую экспертизу по новому делу о насилии в отношении своей приемной дочери.

В апреле историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях, однако, через две недели приговор был отменен по жалобе прокуратуры и Дмитриева вновь задержали. По словам Ануфриева поводом послужили две беседы психологов и следователей с приемной дочерью мужчины. Адвокат высказал мнение, что от девочки пытались добиться информации, «убийственной» для Дмитриева. Первое дело против историка возбудили из-за фотографий обнаженной приемной дочери, которые он хранил на компьютере. Сам Дмитриев утверждал, что делал снимки болезненной девочки для отчета перед органами опеки

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий и был в числе краеведов, обнаруживших массовое захоронение расстрелянных в урочище Сандармох.