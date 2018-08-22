Правительство Колумбии решило использовать беспилотники для борьбы с плантациями коки

Дроны оснастят отравляющими веществами и будут направлять к местам производства кокаина. Как пишет сайт N+1, успешные испытания прошли в одной из колумбийских провинций.

Ранее для этих же целей власти Колумбии использовали самолеты. Замена их на дроны сделает распыление дефолианта более прицельным. Кроме того, не потребуются дополнительные пилоты самолетов.