Правительство Колумбии решило использовать беспилотники для борьбы с плантациями коки
Дроны оснастят отравляющими веществами и будут направлять к местам производства кокаина. Как пишет сайт N+1, успешные испытания прошли в одной из колумбийских провинций.
Ранее для этих же целей власти Колумбии использовали самолеты. Замена их на дроны сделает распыление дефолианта более прицельным. Кроме того, не потребуются дополнительные пилоты самолетов.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 21:41
А откуда будет наполняться коксом наш мидовский лаврухинский наркотрафик?