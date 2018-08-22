Двое египтян, которые остались в Петербурге после Чемпионата мира по футболу, ограбили салон сотовой связи
Они пытались скрыться, но были задержаны полицейскими, — передает агентство FlashNord со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Сейчас стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба.
Почему граждане Египта остались в России после первенства, не уточняется.
Комментарии13
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cromwel 22 августа 2018 | 21:38
Ну надо же было позвонить домой и бабки на билет достать...
kottigr1 22 августа 2018 | 22:11
cromwel: А вот если бы египтяне ещё чуть-чуть задержались бы в России то не только "по-пацански" бомбили бы сотовые салоны, но и научились бы ругаться матом, харкать на улицах и голосовать за Путина..
boseal 22 августа 2018 | 22:14
kottigr1: А Вы давно салоны "бомбите"?
kottigr1 22 августа 2018 | 22:21
boseal: Подельника себе ищите ?
boseal 22 августа 2018 | 22:35
kottigr1: Конечно же нет). Просто Вы мгновение назад записали египтян в касту "недалеких".
kottigr1 22 августа 2018 | 22:40
boseal: Причем здесь моя запись ? .. Они ведь сами-добровольно решили с Вами на время остаться..
boseal 22 августа 2018 | 22:55
kottigr1: Хм, тогда эта новая стезя криминологии, друг мой). Пишите книгу и возможно Вас рано или поздно поставят в ряд с Ч. Ломброзо.
kottigr1 22 августа 2018 | 23:07
boseal: Так ведь уже есть подобный бестселлер.. УК РФ называется. А после "перековки" ФСИН Вы этих египтян от остальных россиян уже с трудом отличите.
boseal 22 августа 2018 | 23:15
kottigr1: За нас не волнуйтесь, друг мой, отличим. Главное чтобы им там не рассказали про "русскую Мексику". Вот тогда хлопцы точно потеряны раз и навсегда, ибо замерзнут зимой в "шальварах").
neon999 22 августа 2018 | 21:47
Путин ведь обещал болельщикам облегчить возможность новых посещений России.
Вот такие и будут приезжать. Ночью ларьки стоят бесхозные со всяким шмотьем - почему бы тогда египетским гопникам и не задержаться ?
oleg_kievlyanin 22 августа 2018 | 22:30
neon999: //Ночью ларьки стоят бесхозные со всяким шмотьем - почему бы тогда египетским гопникам и не задержаться ?//
Ну это только до зимы. Они к российским холодам непривычны, уедут как денег насобирают. Или гражданство приймут, как Депардье или Сигал, с получением жилья в Саранске.э
plidurok Андрей Филимонов 22 августа 2018 | 22:02
Всё правильно: социально близкие чекистам товарищи должны вести себя соответствующим образом.
timber_head 22 августа 2018 | 22:24
А сколько ещё таких "болельщиков" из нищих стран осталось бродить по России...