Двое египтян, которые остались в Петербурге после Чемпионата мира по футболу, ограбили салон сотовой связи

Они пытались скрыться, но были задержаны полицейскими, — передает агентство FlashNord со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Сейчас стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба.

Почему граждане Египта остались в России после первенства, не уточняется.