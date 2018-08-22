Управление ФСИН по Владимирской области не подтверждает информацию о голодовке в одной из колоний

Там утверждают, что заключенные исправительной колонии №2 принимают пищу по распорядку. Более того, сказали в тюремном ведомстве «Интерфаксу», те люди, о которых говорится в публикациях, в этой колонии не содержатся.

Ранее появились сообщения о том, что несколько заключенных объявили голодовку в знак несогласия с условиями содержания. При этом, как утверждают правозащитники, администрация колонии пытается скрыть факт голодовки.