Российские операторы хотят обязать иностранные компании, которые работают в России, взять на себя часть затрат по «закону Яровой». Авторы инициативы разработали такой законопроект, передает Reuters. В случае отказа иностранных телеком-гигантов, говорится в документе, Роскомнадзор получит право ограничивать скорость пропуска трафика их ресурсам.

По сведениям агентства, законопроект направят в правительство, «как только все операторы придут к согласованной позиции».