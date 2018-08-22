Операторы хотят обязать иностранные компании, которые работают в России, взять на себя часть затрат по «закону Яровой»
Российские операторы хотят обязать иностранные компании, которые работают в России, взять на себя часть затрат по «закону Яровой». Авторы инициативы разработали такой законопроект, передает Reuters. В случае отказа иностранных телеком-гигантов, говорится в документе, Роскомнадзор получит право ограничивать скорость пропуска трафика их ресурсам.
По сведениям агентства, законопроект направят в правительство, «как только все операторы придут к согласованной позиции».
Комментарии11
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mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 21:38
В результате в России останется только один оператор - "Единый госоператор" и с тарифом "Единый для всех".
danko1 22 августа 2018 | 21:43
mikhail_spb_: Такими темпами скоро будут опять уже даже не телефоны с дисками, а с барышнями, точнее, "товарищами" из Конторы на другом конце провода.
oldpartizan 22 августа 2018 | 21:54
и грядёт чебурнет
danko1 22 августа 2018 | 21:39
Закон Яровой, когда она только курьером поработала по доставке его из АП, даже рассматривать не имели права без финансового и технического обеспечения.
Ну если уже приняли этот антиконституционный закон, то и затраты на его выполнение надо переложить на Яровую и тех, кто дал указание на его разработку.
А то получится по анекдоту, что со своими веревкой и мылом приходить.
jetsam 22 августа 2018 | 21:42
замечательно.
мир должен оплачивать работу фсб.
может подарить им губозавернуху?
ura_123 22 августа 2018 | 21:45
Доморощенные сумасшедшии генерируют бредовые идеи,а посторонние люди должны платить?
sazykin 22 августа 2018 | 21:58
Д, Б-ть!
goshan31 22 августа 2018 | 22:00
Предвижу " согласованную позицию" в виде : идите в жопу!.., и будут правы.
a_and_ts Александр Симо 22 августа 2018 | 22:14
Размечтались... Это ваша родная Яровая, и вам делать так, что бы она не гадила.
А пока Яровая на месте, российские операторы будут плавно лишаться клиентов. Хостинг будет уходить за границу, люди начнут подключаться к спутниковым каналам в обход российских регуляторов. Вот уже VK, быстро теряет аудиторию. Хоть, впрочем с ткими темпани деградации, Россия скоро останется без электричества, и интернет будет не актуален.
drgonish 22 августа 2018 | 22:26
a_and_ts:
[А пока Яровая на месте, российские операторы будут плавно лишаться клиентов. ]
А рос. операторы это кто? Вообще, все не рос. операторы после санкций определенных стран должны были первыми попасть под антисанкции.
a_and_ts Александр Симо 22 августа 2018 | 22:31
drgonish: Российские оператры - те, кто лицензию в РФ получил. Вот они и разорятся. А информация дырочку найдет. Причем вообще без участия российских компаний, и ведомств. FIDO 30 лет назад с этим справилось, а уж сейчас...