//Российский фрегат «Адмирал Макаров» замечен в проливе Ла-Манш//

Военно-морские силы Великобритании отправили для наблюдения за ним минный тральщик и вертолет. Как отмечается на сайте британского флота, фрегат является одним из новейших военных российских кораблей и относится к тому же классу, что и «Адмирал Григорович». В российском посольстве в Лондоне настаивают, что военные корабли России при прохождении через пролив Ла-Манш не создают угрозы Великобритании.

«Адмирал Макаров», как поясняли в командовании Черноморского флота, идет из Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования.