Российский фрегат «Адмирал Макаров» замечен в проливе Ла-Манш
Военно-морские силы Великобритании отправили для наблюдения за ним минный тральщик и вертолет. Как отмечается на сайте британского флота, фрегат является одним из новейших военных российских кораблей и относится к тому же классу, что и «Адмирал Григорович». В российском посольстве в Лондоне настаивают, что военные корабли России при прохождении через пролив Ла-Манш не создают угрозы Великобритании.
«Адмирал Макаров», как поясняли в командовании Черноморского флота, идет из Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования.
Комментарии26
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mazeno 22 августа 2018 | 21:36
шо, дым над водою на весь ламанш?
patrikk_1 22 августа 2018 | 21:52
Российский фрегат «Адмирал Макаров» замечен в проливе Ла-Манш...
Номер на борту - 799? Какой красавец, я нашёл в интернете его фотку.
kottigr1 22 августа 2018 | 22:17
patrikk_1: Ядерную ракету уже потеряли над Баренцевом морем, теперь бы ещё и фрегат не обронить где нибудь..
alexsokol777 22 августа 2018 | 22:28
kottigr1:
Ядерную ракету уже потеряли над Баренцевом морем,
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Ты чё несёшь, Путинский жополиз?
Все знают, что ракета с с атомным двигателем создана на млсфильме для мультика Путина.
Как несуществующая ракнта могла попасть в море ???
navsegda 22 августа 2018 | 22:31
alexsokol777: У путинских ракета есть и она летит вдаль
kottigr1 22 августа 2018 | 22:34
alexsokol777: Вот и все российские патриоты как Вы считают.. Не могла она упасть ! Летит !.. Только низенько-низенько...
oldpartizan 22 августа 2018 | 22:07
mazeno: он же из новейших, ядерная установка управляет вёслами.
mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 21:36
Если о Балтийском море русские говорят, что "это бутылка, а пробка не у нас", то Чёрное море не лучше.
Какой смысл гонять корыта из одной бутылки в другую, сжигая драгоценное народное топливо?
echo_shar 22 августа 2018 | 21:45
mikhail_spb_:
А может Россия решила раз и навсегда прекратить спекуляции вокруг мнимого вмешательства во всякие брекзиты, переезав оптоволоконные кабели, соединяющие Британию и Европу?
navsegda 22 августа 2018 | 22:15
echo_shar: Что ты сделаешь , если твой сосед алкаш перережет тебе телефонный кабель ?
oldpartizan 22 августа 2018 | 22:05
mikhail_spb_: понты денег стоят
dedctolet 22 августа 2018 | 21:42
Поплыл видимо Крым охранять,неровен час убежит назад к хозяину
glotov 22 августа 2018 | 21:43
Минный тральщик и вертолет? Они в своем уме??? Или это опять узбекский перевод?
snikkersnepper 22 августа 2018 | 22:01
glotov:
Они-то в уме. Но в 2018 году великому британскому флоту тупо НЕЧЕГО послать для сопровождения "Макарова".
"Узбекский первод" тут в том, что папуасская радиостанция Эхо Москвы никак не почесалась 4 дня назад, когда было русским языком сказано, что фрегат отправляется на ЧФ, но моментом возбухнуло, когда этот переход обнаружили уже британские вояки и британские СМИ.
Какой-то уже запредельный колониализм в голове. Они скоро прогноз погоды в Москве будут узнавать по рейтерсам и гардианам.
pavelmistery 22 августа 2018 | 22:09
snikkersnepper: Насмехаются на "великой" России, раз высылают какую-то мелочь )))
alexsokol777 22 августа 2018 | 22:31
pavelmistery:
Нечего высылать - ржавые корыта сраноц бриташки не могут выйти в море.
don_ballon 22 августа 2018 | 21:50
Морякам фрегата повезло. Если доплывут, конечно. Служить на Чёрном море приятнее, чем на Балтике, где холодно, голодно и злая НАТА под боком. А корвета и брига там ещё нет?
nichirin 22 августа 2018 | 21:53
Это "Летучий голландец", плывёт и собирает души врагов "русского мира".
neon999 22 августа 2018 | 21:54
Не жалейте люди своих пенсий на военные затеи своего любимого упыря.
vincenttt 22 августа 2018 | 22:05
Сегодня замечен в проливе Ла-Манш, вчера у мыса Доброй Надежды, позавчера у мыса Горн..
kottigr1 22 августа 2018 | 22:19
vincenttt: Лишь бы не в Аральском море..
neyexo 22 августа 2018 | 22:12
Почему надо плыть через пролив?
Почему нельзя обогнуть британские острова по Атлантике?
kottigr1 22 августа 2018 | 22:26
neyexo: Действительно странно.. Не по-русски как-то.. Надо было брать ледокол "Ленин" и переть напролом, через Северный Полюс.
tks 22 августа 2018 | 22:12
Простое правило: как себя поставил, так к тебе и отнесутся. Поэтому неудивительно, всё связанное с путинской Россией воспринимается как фонящее, воняющее и токсичное.
oleg_kievlyanin 22 августа 2018 | 22:28
//Российский фрегат «Адмирал Макаров» замечен в проливе Ла-Манш//
Что значит "замечен"? Может "прошел Ла-Манш"? Это что, Летучий голландец?
edward_sakash 22 августа 2018 | 22:31
Почему Английский Канал здесь обозвали Ла Маншем?
Может и Нидерланды будете называть по-французски Пэй Ба?