Несколько человек, по предварительным данным, стали жертвами нападения неизвестного с ножом на востоке Бельгии

Злоумышленники был обезврежен, связи с терроризмом нет, заверили местные власти. По данным издания La Meuse, неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям, пострадавших эвакуировали на вертолетах в больницу.

Место происшествия оцеплено полицией.