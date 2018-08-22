Несколько человек, по предварительным данным, стали жертвами нападения неизвестного с ножом на востоке Бельгии
Злоумышленники был обезврежен, связи с терроризмом нет, заверили местные власти. По данным издания La Meuse, неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям, пострадавших эвакуировали на вертолетах в больницу.
Место происшествия оцеплено полицией.
Комментарии8
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malanoff 22 августа 2018 | 21:34
Лишь бы не российский гражданин Магомед Али.
patrikk_1 22 августа 2018 | 21:49
Злоумышленники был обезврежен, связи с терроризмом нет, заверили местные власти...
Уф, камень с сердца. Пусть режут, пусть убивают, лишь бы не теракты.
multipulti 22 августа 2018 | 21:51
patrikk_1:-вас чурок не понять
r88w556xl4 22 августа 2018 | 21:58
Опять Мордор, опять резня.
cromwel 22 августа 2018 | 21:36
С трудом соображаю, кто бы это мог быть? Неужели беженец? Дв нет, не может быть, гоню эту мысль от себя.
malanoff 22 августа 2018 | 21:40
cromwel: Думаешь засланец ?
agamasat 22 августа 2018 | 21:39
Никакого терроризма. Просто, вышел человек погулять, ножичком помахивая и случайно порезал 2-3 ротозеев!
tks 22 августа 2018 | 22:00
Конечно же, нет связи с терроризмом, всенепременно: муслим же не взорвался!