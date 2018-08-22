Европейский союз футбольных ассоциаций получил жалобу на ситуацию с российскими журналистами в Греции

Ранее группа россиян пожаловалась на то, что была атакована греческими болельщиками в Салониках на матче между «Спартаком» и клубом ПАОК. Как сказал РИА Новости представитель УЕФА, организация будет следовать регламенту. Дело по факту этого инцидента пока не открыто.

В свою очередь в греческом клубе обвинили россиян в провокации, которая привела к этому инциденту.