Европейский союз футбольных ассоциаций получил жалобу на ситуацию с российскими журналистами в Греции
Ранее группа россиян пожаловалась на то, что была атакована греческими болельщиками в Салониках на матче между «Спартаком» и клубом ПАОК. Как сказал РИА Новости представитель УЕФА, организация будет следовать регламенту. Дело по факту этого инцидента пока не открыто.
В свою очередь в греческом клубе обвинили россиян в провокации, которая привела к этому инциденту.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ugiazov 22 августа 2018 | 21:18
Это было больнее, чем избиение заключённого в российской колонии?