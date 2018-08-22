Издание «Проект» нашло в Подмосковье фигуранта расследования о вмешательстве России в выборы США Константина Килимника

Издание «Проект» нашло в Подмосковье фигуранта расследования о вмешательстве России в американские выборы Константина Килимника.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его российский помощник Константин Килимник работали на защиту российских интересов в Киргизии. Об этом рассказали несколько собеседников «Проекта». Одной из их задач было «продвижение идеи закрытия американской военной базы «Манас», сообщил бывший коллега Килимника.

Один из бывших помощников Константина Килимника заявил «Проекту», что работа политтехнолога спонсировалась через офис компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Кроме того, по его словам, через компанию некоторое время велась вся административная работа Килимника на Украине, где он работал на продвижение Виктора Януковича. Представитель Олега Дерипаски направил «Проекту» письмо, в котором заявил, что тот никогда не спонсировал работу Килимника и Манафорта ни на Украине, ни в Киргизии.

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер предполагает, что Килимник сейчас находится в России. «Проект» нашел Килимника — он проживает в дорогом коттеджном поселке в Подмосковье.

За работу на Украине Манафорт и Килимник получили и более 75 миллионов долларов, которые затем были «отмыты».