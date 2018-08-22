Неизвестные пытались взломать базу данных избирателей Национального комитета Демократической партии США

Ее сотрудники уже оповестили об этом Федеральное бюро расследований, пишет The Washington Post. В комитете заверили, что попытка взлома не удалась.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры атаковали компьютерную систему Национального комитета Демпартии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе.