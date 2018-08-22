Неизвестные пытались взломать базу данных избирателей Национального комитета Демократической партии США
Ее сотрудники уже оповестили об этом Федеральное бюро расследований, пишет The Washington Post. В комитете заверили, что попытка взлома не удалась.
В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры атаковали компьютерную систему Национального комитета Демпартии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе.
Комментарии7
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tuman13 22 августа 2018 | 21:11
Взломщик был одет в телогрейку, треух, и лапти. За спиной была приторочена балалайка. Курил он беломор. На шухере стоял медведь. По этим признакам узнали, что это был русский хакер.
idruker 22 августа 2018 | 21:16
tuman13: Вот именно! Эти бездельники простые вещи разучились делать. Куда делись славные штирлицы, воровавшие ядерные секреты и не оставлявшие после себя банки тушенки в сейфах?
solonko 22 августа 2018 | 21:16
tuman13: Россия - не верблюд?
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 21:18
Дерьмократическая партия - будет наиболее верным для нее названием в наступившее времена. Сколько же от нее вони. ))
dedctolet 22 августа 2018 | 21:28
Почему же неизвестные.Очень даже известные.Можете гордиться
liquidsky__ 22 августа 2018 | 21:31
Как там было у старика Екклизиаста: Все что может рука твоя делать, по силам делай... )
nanarovsky 22 августа 2018 | 21:32
Если не русские хакеры то хто? Раньше были китайские, корейские, иранские. Куда ветер подует.