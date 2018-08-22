Беспорядки в пермской колонии для бывших силовиков спровоцировал один из осужденных, говорят в прокуратуре

Предполагаемый зачинщик волнений избил другого заключенного за сотрудничество с администрацией. Он также отказался подчиниться работникам отдела безопасности колонии. Его поддержали еще несколько человек, — пишет «КоммерсантЪ».

О ЧП стало известно в начале недели. Жена одного из осужденных утверждала, что администрация отправила в штрафной изолятор 10 человек, которые требовали приезда прокурора. Еще пятеро осужденных якобы пытались покончить с собой. В тюремном ведомстве эту информацию опровергали. Тем не менее начальник краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний получил представление об устранении недостатков.