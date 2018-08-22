Беспорядки в пермской колонии для бывших силовиков спровоцировал один из осужденных, говорят в прокуратуре
Предполагаемый зачинщик волнений избил другого заключенного за сотрудничество с администрацией. Он также отказался подчиниться работникам отдела безопасности колонии. Его поддержали еще несколько человек, — пишет «КоммерсантЪ».
О ЧП стало известно в начале недели. Жена одного из осужденных утверждала, что администрация отправила в штрафной изолятор 10 человек, которые требовали приезда прокурора. Еще пятеро осужденных якобы пытались покончить с собой. В тюремном ведомстве эту информацию опровергали. Тем не менее начальник краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний получил представление об устранении недостатков.
Комментарии3
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viktorova 22 августа 2018 | 21:11
/Предполагаемый зачинщик волнений избил другого заключенного за сотрудничество с администрацией./
Система Фсин работает эффективно. Бывшие мусора хорошо перевоспитываются...
mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 21:19
А почему "силовикам"-уголовникам такая привилегия - какая-то отдельная зона??
Почему их не сажают вместе с обычными уголовниками?
Они ведь для них социально близкие.
agamasat 22 августа 2018 | 21:29
т.е., беспорядки учиняли не сами сотрудники ФСИН, а провокатор, взбаламутивший других заключенных против праведных, белых и пушистых сотрудников колонии?