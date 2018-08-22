По делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завершилось предварительное следствие

Теперь ему предстоит ознакомиться с материалами. Скорее всего, это начнется на следующей неделе, сказал «Эху» адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Сейчас 62-летнего историка и правозащитника обвиняют в насильственных действиях по отношению к приемной дочери. Он вины не признает. В апреле Дмитриев был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Прокуратура обжаловала это решение. В конце июня главу карельского «Мемориала» задержали в рамках нового расследования.