По делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завершилось предварительное следствие
Теперь ему предстоит ознакомиться с материалами. Скорее всего, это начнется на следующей неделе, сказал «Эху» адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
Сейчас 62-летнего историка и правозащитника обвиняют в насильственных действиях по отношению к приемной дочери. Он вины не признает. В апреле Дмитриев был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Прокуратура обжаловала это решение. В конце июня главу карельского «Мемориала» задержали в рамках нового расследования.
Комментарии7
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tks 22 августа 2018 | 21:05
Обыкновенный путизм, с уклоном в фашизм.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 21:09
Юра-педофил очень скоро по полной ответит за насилия сексуального характера по отношению к малолетним детям. И это очень важно!
tks 22 августа 2018 | 21:13
blinorozhiy_chmo: Дебил ты, дядя.
tuman13 22 августа 2018 | 21:14
tks: Не дай бог придти к власти демократам типа вас. Фашизм покажется детским садиком. Такие зальют кровью Россию больше, чем санколюты в Париже.
tks 22 августа 2018 | 21:19
tuman13: О, ещё один дебил гвоздь забил.
anemon 22 августа 2018 | 21:26
tuman13: Демократы когда-нибудь были у власти в России?
neon999 22 августа 2018 | 21:33
Эхо Москвы по-прежнему следствием называет весь этот бардак ?
Называется : информационная поддержка государственного бандитизма.