Альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе
Альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе. Как рассказали ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС, также пострадали еще два человека. Им оказывают помощь врачи.
ЧП произошло на высоте более 4 тысяч метров.
Комментарии2
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malanoff 22 августа 2018 | 21:21
Было бы намного легче , если бы это был не альпинист , а например политолог или сотрудник ВЦИОМ. Прости господи.
neon999 22 августа 2018 | 21:29
Эффектный несчастный случай. Годится, чтобы отвлекать внимание от политически значимых тем.