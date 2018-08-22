Альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе. Как рассказали ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС, также пострадали еще два человека. Им оказывают помощь врачи.

ЧП произошло на высоте более 4 тысяч метров.