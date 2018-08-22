Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста пройдет 23 августа в 19.00 на территории площадки для публичных выступлений парка «Сокольники». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер.

По его словам, кроме основных требований об отмене реформы, в ходе акции прозвучат призывы об освобождении из-под ареста лидера «Левого фронта» Удальцова.



Зоммер отметил, что в мероприятии панируется участие Объединенной коммунистической партии, «Левого фронта», «Коммунистов России» и других левых, гражданских и общественных организаций.