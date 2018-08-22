Предварительное следствие по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завершено

Вчера следователь уведомил меня и Юрия Алексеевича о том, что предварительное следствие закончено", — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Дмитриева Виктор Ануфриев. Приступить к изучению материалов уголовного дела, по его сведениям, можно будет 27 августа.

Напомним, что 5 апреля 2018 года 62-летний правозащитник был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, 13 апреля прокуратура Петрозаводска обжаловала приговор и 14 июня Верховным судом Карелии он был отменен. Следственный комитет РФ 28 июня объявил о возбуждении в отношении А.Дмитриева нового уголовного дела по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.