Предварительное следствие по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завершено
Вчера следователь уведомил меня и Юрия Алексеевича о том, что предварительное следствие закончено", — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Дмитриева Виктор Ануфриев. Приступить к изучению материалов уголовного дела, по его сведениям, можно будет 27 августа.
Напомним, что 5 апреля 2018 года 62-летний правозащитник был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, 13 апреля прокуратура Петрозаводска обжаловала приговор и 14 июня Верховным судом Карелии он был отменен. Следственный комитет РФ 28 июня объявил о возбуждении в отношении А.Дмитриева нового уголовного дела по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.
Комментарии2
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blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:44
Когда наконец-то престарелый Юра-педофил получит свое по полной, тысячи семей вздохнут спокойно за своих малолетних детей - главный педофил будет изолирован от Общества, и надеемся надёжно и надолго.
ugiazov 22 августа 2018 | 21:31
Ждём приговора выданого кремлём.