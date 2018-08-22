Чешский парламент признал оккупацией ввод войск Варшавского договора в республику 50 лет назад
Палата депутатов приняла постановление, где говорится, что случившееся противоречило нормам международного права. Документ, который носит характер политического заявления, поддержали 145 из 156-ти членов нижней палаты. Никто, как говорит ТАСС, против не высказался.
В эти дни в Чехии и Словакии вспоминают события 50-летней давности. В ночь на 21 августа 1968-го года в республику были введены армии пяти стран-членов Варшавского договора. В результате столкновений погибли 137 граждан Чехословакии.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andy66 22 августа 2018 | 20:34
а чем еще может быть ввод танков иностранного государства? )))
tuman13 22 августа 2018 | 20:40
andy66:А что еще может быть для страны, которая произвела половину автопарка вермахта и треть бронетехники. Не считая мелкой пыли. И ни одного случая саботажа.
opiatnovyi63 22 августа 2018 | 20:48
tuman13: Агрессия и оккупация...Россия и сейчас готова оккупировать территории соседних государств,как она поступила в отношении Украины!
tuman13 22 августа 2018 | 20:53
opiatnovyi63: Господа. Запомните. Если кто-то когда-то восплзовался слабостью России, и урвал от нее шматок, пусть не почивает на лаврах: Россия обязательно вернет свое. И возможно, с процентами.
Так что вы знаете карту территориальных подарков Украине от России... Это то, что Украине никогда не принадлежало.
alis_kirs 22 августа 2018 | 21:05
tuman13:
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Отто фон Бисмарк
protoukrop 22 августа 2018 | 20:57
opiatnovyi63: Украина - не в счет, это не государство, а временное недоразумение, по крайней мере в нынешних границах.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:48
Тогда чехословакам повезло быть защищенными от пиндосовского порабощения благодаря русским танкам. А теперь - рабы.
sg97 22 августа 2018 | 20:48
andy66:
Ну у кули? Часть Югославии, Ирак, Афганистан оккупировуаны сша. Германия и Япония тоже. Что такого то? шетанков, тот и оккупирует. Всегда так было. Только раньше корабли считали. Британия полмира оккупировала бывало.. Все пройдет..
ura_123 22 августа 2018 | 21:32
sg97: Какая именно часть Югославии оккупирована США ?
Кстати,шо это ” шетанков” ? А насчёт того что всё пройдёт,ты прав. От старушки с косой не сдриснет даже лилипутин.
seryj_wolk 22 августа 2018 | 20:42
Только ленивый не пинает считающую себя великоватой рашку-говняшку. И поделом, заслужили.
gluhoy2250 22 августа 2018 | 20:47
seryj_wolk: Волчок с хвостиком собаки пинает... Хе-Хе..
tuman13 22 августа 2018 | 20:55
seryj_wolk: Ножки сначала поотбивают, а потом поотрывают.
protoukrop 22 августа 2018 | 20:59
seryj_wolk: Ты не уточнил то, чем пинают - языком по анусу. Больше то пнуть нечем - кишка тонка.
alis_kirs 22 августа 2018 | 21:12
seryj_wolk: ===Только ленивый не пинает считающую себя великоватой рашку-говняшку.===
Глупышок Вы наш, необразованный. В 68-м году Чехословакию "оккупировали" ШЕСТЬ стран! Из которых СССР, приемником которого является Россия, был далеко не самым радикальным по предложениям, как приструнить распоясавшуюся Чехословакию. Так что это решение парламента Чехии "пинает" именно другие пять стран Варшавского договора!
vvpv 22 августа 2018 | 20:44
Епрст, и тут византийщина. Русские танки в Праге это оказывается "ввод войск из 5 стран варшавского договора".
alex_melnikov Алексей Мельников 22 августа 2018 | 20:46
Правильно. Это и была оккупация.
tuman13 22 августа 2018 | 20:58
alex_melnikov: А у Яблока даже Сибирь Россией оккупирована. И мнение Яблока один в один совпадает с мечтами госдепа о расчленении России.
glotov 22 августа 2018 | 21:30
alex_melnikov: ГДРовских немцев пришлось сначала сдерживать, затем совсем убрать. Слишком рьяно взялись оккупирировать.
compare 22 августа 2018 | 20:52
было бы абсурдом,признать те события "гуманитаркой".....
sim202_ 22 августа 2018 | 20:55
Теперь еще миллиардные иски выкатят...
tks 22 августа 2018 | 21:03
Теперь путорасы в падучей заколотятся ))) а что, Милош Земан - уже вражина подлая?