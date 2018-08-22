НАТО не согласно со словами Владимира Путина о том, что альянс угрожает России

Силы, которые развернуты в Восточной Европе, несравнимы с теми, которые развернула Москва, — сказала агентству Reuters официальный представитель блока Оана Лунгеску. По ее словам, на восточных рубежах альянса находится 4 тысячи военнослужащих. Они призваны предотвратить любую возможную агрессию. В то же время, настаивает Лунгеску, Россия держит свои подразделения на Украине, в Грузии и в Молдавии вопреки воле местных властей.

Владимир Путин сегодня сказал журналистам, что Москва вынуждена реагировать на продвижение НАТО к своим границам. При этом президент настаивал на том, что Россия свои войска вдаль от собственных границ к странам НАТО не выдвигает.