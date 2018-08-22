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20:30, 22 августа 2018

НАТО не согласно со словами Владимира Путина о том, что альянс угрожает России

Силы, которые развернуты в Восточной Европе, несравнимы с теми, которые развернула Москва, — сказала агентству Reuters официальный представитель блока Оана Лунгеску. По ее словам, на восточных рубежах альянса находится 4 тысячи военнослужащих. Они призваны предотвратить любую возможную агрессию. В то же время, настаивает Лунгеску, Россия держит свои подразделения на Украине, в Грузии и в Молдавии вопреки воле местных властей.

Владимир Путин сегодня сказал журналистам, что Москва вынуждена реагировать на продвижение НАТО к своим границам. При этом президент настаивал на том, что Россия свои войска вдаль от собственных границ к странам НАТО не выдвигает.

Комментарии

10

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blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:36

Никто в мире так не соврёт, как исторически врёт госдеп и нато.
Факт всем известный.

danko1 22 августа 2018 | 20:43

blinorozhiy_chmo: России угрожает не НАТО, а Путин, который со своей бандой 18 лет уничтожает страну.
Этот факт даже лживая статистика скрыть не в состоянии, когда объем ВВП России в структуре мирового упал с 3,5% до 1,5%, а по всем важным показателям мы оказались среди слаборазвитых стран.
Только по коррупции впереди планеты всей и по беззаконию.
Да и врагами Путин за 18 лет всех друзей сделал, оставив в друзьях страны с диктаторскими режимами ЦАР, КНДР, Сирию и т.п.
А НАТО сейчас - это защита не только для стран-соседей России, но и для самих россиян от безумного неадеквата, узурпировавшему в России всю власть.

opiatnovyi63 22 августа 2018 | 20:53

Не НАТОвцы же оккупировали часть территории Украины и Грузии! Наоборот , Россия нагло захватывает чужие территории!

danko1 22 августа 2018 | 20:58

opiatnovyi63: Если НАТО приглашают разные страны для защиты от агрессии России, которая Путин, то он сам лезет в соседние страны без приглашения, с войной.

blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 21:00

danko1: ПУК.

(комментарий скрыт)

parasuk_ 22 августа 2018 | 20:36

Надо честно объявить, что польша и прибалтийские гномы теперь законная цель для превентивной акции возмездия

prade 22 августа 2018 | 20:45

Рейтингы Путина падает. Вот он и создает воображаемую угрозу, чтобы народ приполз к нему с просьбой "Защиты, отец наш".

zolingen 22 августа 2018 | 20:48

Нато не стоит реагировать на всякую хрень

agamasat 22 августа 2018 | 20:48

НАТО даже не подозревает, что у бешеной собаки слюни текут на соседние территории, а Североатлантический альянс для неё угроза возмездия?)

(комментарий скрыт)

rosomaha1000 22 августа 2018 | 21:08

При этом президент настаивал на том, что Россия свои войска вдаль от собственных границ к странам НАТО не выдвигает.
..................

выдвинуть войска вдаль от собственных границ возможно в двух направлениях, либо вглубь собственной территории, либо вглубь территории условного противника - если не выдвигает, значит войска сосредоточены на границе.

(комментарий скрыт)

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