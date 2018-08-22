Двое россиян находились на борту танкера, который пропал у берегов Габона
По официальным данным, корабль исчез в ночь с 13-го на 14 августа. Сегодня власти Габона завершили поисковые работы, однако танкер ищут соседние страны, — рассказали РИА в посольстве России в Либревиле.
Пока нет никаких доказательств того, что судно было захвачено пиратами или потерпело катастрофу, — добавили в дипмиссии.
Комментарии5
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sg97 22 августа 2018 | 20:40
Около укроГабона это случилось? Там давно пора охрану поставить. Укропираты совсем страх потеряли, уроды, бл..
testmeter 22 августа 2018 | 20:42
Два гиббона исчезло у берегов Габона
parasuk_ 22 августа 2018 | 20:50
Почему-то все, увидев в заголовке габон, сразу подумали на украину :)
testmeter 22 августа 2018 | 20:55
parasuk_: А увидев в заголовке "россияне" сразу подумали про гиббонов
parasuk_ 22 августа 2018 | 21:02
testmeter: А подумав про украину сразу все вспомнили ее национальный символ свинью :)