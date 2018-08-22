Двое россиян находились на борту танкера, который пропал у берегов Габона

По официальным данным, корабль исчез в ночь с 13-го на 14 августа. Сегодня власти Габона завершили поисковые работы, однако танкер ищут соседние страны, — рассказали РИА в посольстве России в Либревиле.

Пока нет никаких доказательств того, что судно было захвачено пиратами или потерпело катастрофу, — добавили в дипмиссии.