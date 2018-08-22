Начальника исправительной колонии Самарской области задержали при получении крупной взятки
Как рассказали агентству РИА в региональном управлении ФСИН, за деньги руководитель исправительного учреждения обещал дать ход процессу УДО нескольким заключенным. Мнение руководства колонии всегда учитывается при рассмотрении дел об условно-досрочном освобождении в суде.
Сумму взятки в правоохранительных органах пока не называют.
Комментарии6
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sasass 22 августа 2018 | 20:44
Россия вся сгнила - пора строить новую Россию ,но страшно то , что людей безгнильца нет..
patrikk_1 22 августа 2018 | 20:47
За деньги руководитель исправительного учреждения обещал дать ход процессу УДО нескольким заключенным...
По новому закону, им наверное полагалось бы вознаграждение, за то что хозяина заложили, вознаграждение и условно-досрочное. Но вот что касается остальных кандидатов на УД, их наверняка завернут, чтобы контингент лагеря твёрдо усвоил, за такое вероломное стукачество одного, будет отвечать вся зона.
nns33 22 августа 2018 | 20:53
sasass: Честных и приличных людей много,но они во власть никогда не попадают. Они,как белые вороны.
bazilgu 22 августа 2018 | 21:17
nns33: Я бы уточнил- в путинскую власть.
nns33 22 августа 2018 | 21:31
bazilgu: Думаю,что так всегда было,но сейчас эта тенденция обозначилась особенно чётко.
ugiazov 22 августа 2018 | 21:33
Думаю мало какой начальник колонии не получал таких взяток.