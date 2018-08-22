Начальника исправительной колонии Самарской области задержали при получении крупной взятки

Как рассказали агентству РИА в региональном управлении ФСИН, за деньги руководитель исправительного учреждения обещал дать ход процессу УДО нескольким заключенным. Мнение руководства колонии всегда учитывается при рассмотрении дел об условно-досрочном освобождении в суде.

Сумму взятки в правоохранительных органах пока не называют.