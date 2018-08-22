Боевой опыт в Сирии получили уже более 63-х тысяч российских военных

Почти половина из них это офицеры. Кроме того, в операции участвовали более 430-ти генералов, — рассказали в Министерстве обороны. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу рассказывал, что боевой опыт в Сирии получили уже свыше 48-ми тысяч военнослужащих российской армии.

Операция началась осенью 2015-го года.