Боевой опыт в Сирии получили уже более 63-х тысяч российских военных
Почти половина из них это офицеры. Кроме того, в операции участвовали более 430-ти генералов, — рассказали в Министерстве обороны. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу рассказывал, что боевой опыт в Сирии получили уже свыше 48-ми тысяч военнослужащих российской армии.
Операция началась осенью 2015-го года.
Комментарии36
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oldpartizan 22 августа 2018 | 20:32
а тех кто в засекреченных списках сюда тоже включили?
danko1 22 августа 2018 | 20:34
oldpartizan: Как сказал главнокомандующий Путин, война в Сирии это учения, реальный опыт в боевых действиях для нашей армии.
А то, что при этих учениях гибнут люди с 2-х сторон, этого человеконенавистника не волнует.
patrikk_1 22 августа 2018 | 20:36
danko1:
Брехло, Путин такого не говорил.
danko1 22 августа 2018 | 20:51
patrikk_1: Тупые портянки даже Путина не слушают.
Постоянно его цитаты отрицают.
Что же вы его защищаете, если ничего не знаете о преступлениях его и его ОПГ?
patrikk_1 22 августа 2018 | 21:04
danko1:
А кого мне ещё защищать, если за всю мою жизнь, никого лучше чем В.Путин во главе России (СССР) не было, мало того, большинство людей на Земле нам завидуют, что у нас такой классный президент.
danko1 22 августа 2018 | 21:16
patrikk_1: Как же надо ненавидеть Россию, как это делают пртянки. чтобы защищать того, кто её уничтожает.
О преступлениях путина можно говорить бесконечно. Даже статистика свидетельствует о провале во всем и скатыванию к слаборазвитым странам.
И ни одного положительного действия со стороны мафиози Путина никто назвать не может.
Повышение жизненного уровня из-за роста цен на нефть к заслугам Путина отнести нельзя.
polikarpich 22 августа 2018 | 21:29
patrikk_1: У-ху-ху-ху!!! Гы-гы-гы!!! Классно троллишь "Владим Владимыча"!!!
Йо!!! Пеши исчо!!! :-))))
georgsemen 22 августа 2018 | 20:59
patrikk_1:
«Применение наших Вооруженных Сил в боевых условиях — это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования наших Вооруженных Сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением Вооруженных Сил в боевых условиях», — сказал российский президент Владимир Путин 7 июня во время программы «Прямая линия».
nestor199 22 августа 2018 | 21:28
georgsemen: Ну и? Путин сказал, что это применение ВС в боевых условиях, а не учения.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:39
Трусливые пендосы массово закупают памперсы.
И их дурно пахнущие старухи тоже ;-))))))
kottigr1 22 августа 2018 | 20:59
blinorozhiy_chmo: 63 000 не имеющих аналогов в мире российских бойцов который год гоняют по пустыне горстки сирийских бармалеев..
Не сходится. Такие войска брошены на усмирение сирийского народа, уставшего от несменяемого диктатора.
archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 21:09
kottigr1:
" в операции участвовали более 430-ти генералов, — рассказали в Министерстве обороны "
поэтому в Сирии и "освободили" территорию, равную 6-ти сириям, и российские "победители" контролируют лишь небольшую часть сирийской территории - две базы и... в общем две базы... контролируют, и неустанно-постоянно выводят 63 000 военных
polikarpich 22 августа 2018 | 21:31
blinorozhiy_chmo: Где это ты так нанюхался "пендосских старух"? Гувернанткой подрабатываешь, что ли?
liquidsky__ 22 августа 2018 | 20:51
danko1: Ну так дуй защищать игиловцев, старуха, им тебя очень не хватает.
alexey_x 22 августа 2018 | 20:53
danko1: Эй, бабка, у них работа такая, никуда не денешься. А то, что опыт бесценный сами военные подтверждают, с кем получилось пообщаться.
sensei54 22 августа 2018 | 20:49
oldpartizan: В этих списках оставшиеся 1000 генералов (всего их примерно 1500), плюс такие же толстож...из ФСО, МЧС. ФСБ и прочей шушеры.
"Участники боевых действий".
ura_123 22 августа 2018 | 20:37
А некоторые получили данный опыт посмертно... Кстати,цифра в 430 генералов шокирует даже пендосов))))
oldpartizan 22 августа 2018 | 20:45
ura_123: да и генералы сейчас попрожорливее чем советские, одной дачкой и волгой с водителем не обходятся.
sasass 22 августа 2018 | 20:37
Куда , интересно , их отправят брать новые земли ...
kremlefurer 22 августа 2018 | 20:38
63000-48000=15000. Вопрос, что брешет нац лидер о выводе войск и окончательной победе его пёсиков?
sensei54 22 августа 2018 | 20:39
434 генерала. Командирами рот! Вот это я понимаю! Такую армию никто не победит.
На каждого генерала по 145 солдатиков получается.
alex55 22 августа 2018 | 20:45
sensei54:
ну здесь, очевидно, не учтены отпускники, "отдыхавшие" в одной из "братских" республик...
ura_123 22 августа 2018 | 21:21
alex55: Это случаем не тех 230 тушек,накрытых пендостанскими предаторами при форсировании речки " квай ” в Сирии?
xxxapek 22 августа 2018 | 21:24
sensei54:
В СССР, если ты ушёл на пенсию полковником - это был успех.
А в России, если ты к 40 не стал хотя бы генерал-майором - неудачник.
Шойгу, который вообще никогда нигде не служил - аж Генерал Армии!
lager23 22 августа 2018 | 20:42
Боевой опыт как бить слабого противника без средств ПВО с воздуха???..... генералы в таких количествах, что бросали куда ни поподя корнеплоды с вертушек или проводили зачистки селений своими генеральскими силами?
ze_danil 22 августа 2018 | 20:51
lager23: дык этот опыт пригодится что-бы своих гасить, каких-нибудь партизанов в Красноярском крае
nersesov 22 августа 2018 | 21:12
ze_danil: главное, хохлов гасить периодически, чтобы знали, чьи в лесу шишки.
ura_123 22 августа 2018 | 21:23
nersesov: Хохлы покушаются на твои шишки?
aleksandr39 22 августа 2018 | 20:43
А это все повышенные пенсии в 45 лет ,а работяги будут пахать до 65 лет .
prade 22 августа 2018 | 20:51
Как можно получить боевой опыт воюя с вооруженной оппозицией и террористами ИГИЛ? Реальное столкновение с подразделением США было в Дайр аз-Заре. Но там с российской стороны участвовали около 300 человек, 200 там и остались. Значит боевой опыт получили только 100 человек. Вопрос в том, поможет ли им в будущем такой "военный опыт"?
anemon 22 августа 2018 | 21:01
Смерть каждого сирийского ребенка и каждого сирийского старика на совести этих 63-х тысяч ИХТАМНЕТОВ. Правда, и их самих покосило, но - на что напросились.
nadezda_ekb 22 августа 2018 | 21:10
63 тысячи людей с поломанной психикой, убивающие людей и видевшие смерть... Ради чего?
ihor_syvoryj 22 августа 2018 | 21:20
Это когда доблестные расиянские воэнные на базе в окрестностях Пальмиры (24 отдельная бригада ГРУ ГШ МО РФ) бросили и сбежали следующее добро:
одна автоматическая пушка С-60 (57 мм),
четыре зенитные установки ЗУ-23-2,
сменные стволы для установки ЗУ-23-2,
переносная установка разминирования УР-83П,
оптические прицелы ПГО-7 для гранатометов РПГ-7,
авиапушка ГШ-23Л,
штабель патронных ящиков 250 шт. (около 350 000 патронов 7,62Х39),
осколочно-фугасные танковые снаряды (125 мм),
пулемет "Корд" (12,7 мм).
200 единиц автоматического стрелкового оружия (на земле и в ящиках) АКМС 7,62 мм, 40 шт. АК-74У (совершенно новые) и 20 крупнокалиберных станковых пулеметов ДШКМ (12,7 мм).
Опыт замечательный. Так бегать от бармалеев мало кто может. Тут тренировка нужна.
Под командованием бравого хенерала - генерал-майор Петр Милюхин подорвался на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву.
Почти дословно: оставил в Сирии частичку себя...
aleksei123m 22 августа 2018 | 21:20
А трупов сколько?
snikkersnepper 22 августа 2018 | 21:28
Какую вкусную косточку хомячкам кинули... Даром что никогда не слышали слова "ротация", а самой Сирии даже на карте не найдут.
Напоминаю нашим мохнатым друзьям, что 80% операции в Сирии - это не бред про "вагнеровцев", а 1) натаскивание сирийской армии, 2) переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Так что 430 генералов - это не на 60 тыщ солдат, а на всю САА, сирийские ополчения и, возможно, даже на часть иракцев и иранцев (в Багдаде уже 4 года действует координационный центр) + "военно-дипломатический" корпус.
Это те люди, которых "несчастные сирийские старики и дети", "уставшие от несменяемого диктатора" даже на территории "оппозиции" встречают флагами и цветами. Хотите видео покажу?
dilevski1973 22 августа 2018 | 21:32
А потом им всем ветеранские пенсии. Красота! А вы, держитесь.