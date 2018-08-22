Эксперт: Рост цен на бензин в РФ определяется политической волей, а не экономикой

«Забудьте про экономику. Цены на бензин в России определяются исключительно аппетитами правительства», — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предупреждение независимых автозаправок о резком росте цен на бензин в следующем году партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Если начнутся какие-то протесты, тогда движение цен замедлится», — заметил он. «Если этих протестов не будет, то цены могут дойти до 100 и больше».

Рост цен на топливо имел место в начале 2018 года. За пять месяцев стоимость бензина повысилась на 8%.