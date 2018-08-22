Эксперт: Рост цен на бензин в РФ определяется политической волей, а не экономикой
«Забудьте про экономику. Цены на бензин в России определяются исключительно аппетитами правительства», — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предупреждение независимых автозаправок о резком росте цен на бензин в следующем году партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
«Если начнутся какие-то протесты, тогда движение цен замедлится», — заметил он. «Если этих протестов не будет, то цены могут дойти до 100 и больше».
Рост цен на топливо имел место в начале 2018 года. За пять месяцев стоимость бензина повысилась на 8%.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:17
Будет рост. Не будет роста. Какая хрень разница.
Какому нормальному человеку это вообще важно.
ura_123 22 августа 2018 | 20:28
blinorozhiy_chmo: Ты это... в магазины ходишь? Так вот дружок, цены на топливо тянут за собой повышение стоимости на товары и услуги, ЖКХ и т.д., так что НОРМАЛЬНЫМ людям как раз не всё равно в отличии от тебя.
danko1 22 августа 2018 | 20:30
blinorozhiy_chmo: Ненормальным портянкам важно защищать только воров во власти, что они считают нормальным.
А рост цен на бензин определяет ненормальный на всю голову Путин и диктующий ему цены наглый вор и бандит Игорь Иванович.
А экономики, как таковой, и управления ею, при полном тупице Путине в этих вопросах, вообще нет.
По бандитским понятиям правящая ОПГ действует.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:32
danko1: Пууууууууууууук.
kremlefurer 22 августа 2018 | 20:45
blinorozhiy_chmo: Вас, опарышей, повар фюрера тухлым горохом кормит?
rusof_ob 22 августа 2018 | 20:19
Зря вы это напечатали, буратины считали и будут считать, что на рост цен повлияло то, что Трамп вступил в сговор с Бандером.
ura_123 22 августа 2018 | 21:27
rusof_ob: С Бендером О.И. или Бандерой С.?
nns33 22 августа 2018 | 20:23
Всё верно. Рост цен рукотворный,а причина ---жадность.
lager23 22 августа 2018 | 20:26
Политико-воровская воля плешекрысы подменила в РФ здравый экономический смысл по всем направлениям включая курс рубля
cobakevich 22 августа 2018 | 20:29
Вот это иксперт, об этом вся страна знает еще до падения цены на нефть.
Насрать путинской банде на народ, им главное минимум поддержать выплаты пенсий и зарплат, а цены пусть растут хоть в 3 раза ...
Тем более сейчас новую фишку удумали - пенсии совсем не платить 5 лет , и чем они раньше думали ?
Видно совсем уж домой в Европу и Пиндосию ...
Надоела эта нищая Россия.