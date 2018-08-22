Французские власти признали, что по ошибке отпустили потенциально опасного террориста
Как сказал представитель правительства журналистам, речь идет о серьезной ошибке в работе судебной системы. Ранее газета «Канар Аншенэ» написала, что в апреле на свободу вышел подозреваемый в причастности к группировке радикальных исламистов. Это стало возможным из-за того, что судья-следователь забыл продлить подозреваемому режим временного заключения под стражу. Суд над освобожденным фигурантом уголовного дела должен был состояться в ноябре.
Газета добавляет, что судья, который допустил ошибку, отказался добровольно уходить в отставку.
Комментарии4
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liquidsky__ 22 августа 2018 | 20:06
"судья-следователь"
Какая интересня должность, надо бы и в России такую ввести.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:10
Полная не состоятельность. ЛОШАРЫ ВИСЛОУХИЕ !!!
rusof_ob 22 августа 2018 | 20:24
liquidsky__: скоро введут, и будут они работать по трое.
kunst54 22 августа 2018 | 20:19
В Басманном не проскочишь, тут и честного человека упекут, не то что отпетого негодяя.