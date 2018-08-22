Французские власти признали, что по ошибке отпустили потенциально опасного террориста

Как сказал представитель правительства журналистам, речь идет о серьезной ошибке в работе судебной системы. Ранее газета «Канар Аншенэ» написала, что в апреле на свободу вышел подозреваемый в причастности к группировке радикальных исламистов. Это стало возможным из-за того, что судья-следователь забыл продлить подозреваемому режим временного заключения под стражу. Суд над освобожденным фигурантом уголовного дела должен был состояться в ноябре.

Газета добавляет, что судья, который допустил ошибку, отказался добровольно уходить в отставку.