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Эксклюзив Эха 20:00, 22 августа 2018

Колебания рубля в ожидании санкций явление временное, вводимые ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние

Колебания курса рубля в ожидании санкций – явление временное, вводимые США ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние. Такое мнение в интервью «Эху» высказал заведующий лаборатории института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Российское правительство приложит все усилия, чтобы сохранить стабильным курс рубля, считает Александр Абрамов.

Комментарии

18

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protvik 22 августа 2018 | 20:07

Тоесть: нам до дна еще лететь и лететь?. Спасибо , обрадовали.

seryj_wolk 22 августа 2018 | 20:07

Рублишка будет падать без колебаний. Так что завлаб не врет. Это же валюта великоватой, священноватой и жуликоватой страны под руководством великого лузера всех времен и народов.

blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:07

Вот поэтому мы все дружно и кладём на любые санкции... с прибором!!!

ostrov_ok 22 августа 2018 | 20:12

blinorozhiy_chmo: мы все дружно и кладём

точно, все лифты заср..ли своими кладками

krypton84 22 августа 2018 | 20:09

Евро в 2010 при не Димоне был по 38, сегодня свыше 79. Рост в два с лишним раза, а выросли ли так зарплаты? И никто за это не ответит.

rusof_ob 22 августа 2018 | 20:31

krypton84: Так ведь, ине димон вырос уже из штанишек с помочами, для уточки джакузи строит.

nitsahon 22 августа 2018 | 20:10

о чем этот деятель говорит?российское правительство с начала года приложило титанические усилия, чтобы сделать курс рубля по отн. к осн.валютам максимально нестабильным... зачем? вопрос к дону Антонио силуанову...

(комментарий скрыт)

guerrilleros 22 августа 2018 | 20:13

П-ь, не мешки ворочать .

"Все эксперты сходятся во мнении, что в этом году рубль обречен был подешеветь, – но многие считают, что равновесная точка уже достигнута или даже пройдена." 31.01.2014

"Мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая."Юлия Цепляева директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка
"Мне кажется, что точка камнеобразного падения рубля уже пройдена." Николай Кащеев директор аналитического департамента «Промсвязьбанка»
"Наш прогноз на конец 2014 года по-прежнему остается 35,4 рубля за доллар" Александр Морозов главный экономист HSBC по России и СНГ

nns33 22 августа 2018 | 20:14

Нет ничего более постоянного,чем временное.

ura_123 22 августа 2018 | 20:16

Странно,а Минэкономразвития прогнозируют ощутимые ухудшения для экономики в свете грядущих санкций...
На Эхе соседняя новость,ежели чё)))

rusof_ob 22 августа 2018 | 20:36

ura_123: ты видел прическу Венедиктова? Вот и на эхе все так же.

ded64 22 августа 2018 | 20:17

А что делать обывателю???... За вилы браться страшно... Сопи в 2 дырки пока воздух бесплатно....

rusof_ob 22 августа 2018 | 20:41

ded64: я тоже в восхищении от этого сколенновставательго величия скрепок.

sergo_25_26 22 августа 2018 | 20:24

Сколько раз обьяснять что рубль растет. Был 35 стал 70. Что непонятно.

rusof_ob 22 августа 2018 | 20:44

sergo_25_26: да все понятно - рублей больше стало, внимательно слушать 1,5-раметровых надо, у них мозг ближе к земле, а потому они великие чучхи.

putin_itogy 22 августа 2018 | 20:28

Халва, халва,
халва..

cromwel 22 августа 2018 | 20:29

вводимые ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние...

Ну разумеется, наш рубль так силен, что доллару за нами не угнаться

compare 22 августа 2018 | 20:31

для таких новостей,надо ввести отдельную рубрику: "Читай наоборот".................

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