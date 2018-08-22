Колебания рубля в ожидании санкций явление временное, вводимые ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние

Колебания курса рубля в ожидании санкций – явление временное, вводимые США ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние. Такое мнение в интервью «Эху» высказал заведующий лаборатории института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Российское правительство приложит все усилия, чтобы сохранить стабильным курс рубля, считает Александр Абрамов.