Колебания рубля в ожидании санкций явление временное, вводимые ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние
Колебания курса рубля в ожидании санкций – явление временное, вводимые США ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние. Такое мнение в интервью «Эху» высказал заведующий лаборатории института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Российское правительство приложит все усилия, чтобы сохранить стабильным курс рубля, считает Александр Абрамов.
Комментарии18
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protvik 22 августа 2018 | 20:07
Тоесть: нам до дна еще лететь и лететь?. Спасибо , обрадовали.
seryj_wolk 22 августа 2018 | 20:07
Рублишка будет падать без колебаний. Так что завлаб не врет. Это же валюта великоватой, священноватой и жуликоватой страны под руководством великого лузера всех времен и народов.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 20:07
Вот поэтому мы все дружно и кладём на любые санкции... с прибором!!!
ostrov_ok 22 августа 2018 | 20:12
blinorozhiy_chmo: мы все дружно и кладём
точно, все лифты заср..ли своими кладками
krypton84 22 августа 2018 | 20:09
Евро в 2010 при не Димоне был по 38, сегодня свыше 79. Рост в два с лишним раза, а выросли ли так зарплаты? И никто за это не ответит.
rusof_ob 22 августа 2018 | 20:31
krypton84: Так ведь, ине димон вырос уже из штанишек с помочами, для уточки джакузи строит.
nitsahon 22 августа 2018 | 20:10
о чем этот деятель говорит?российское правительство с начала года приложило титанические усилия, чтобы сделать курс рубля по отн. к осн.валютам максимально нестабильным... зачем? вопрос к дону Антонио силуанову...
guerrilleros 22 августа 2018 | 20:13
П-ь, не мешки ворочать .
"Все эксперты сходятся во мнении, что в этом году рубль обречен был подешеветь, – но многие считают, что равновесная точка уже достигнута или даже пройдена." 31.01.2014
"Мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая."Юлия Цепляева директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка
"Мне кажется, что точка камнеобразного падения рубля уже пройдена." Николай Кащеев директор аналитического департамента «Промсвязьбанка»
"Наш прогноз на конец 2014 года по-прежнему остается 35,4 рубля за доллар" Александр Морозов главный экономист HSBC по России и СНГ
nns33 22 августа 2018 | 20:14
Нет ничего более постоянного,чем временное.
ura_123 22 августа 2018 | 20:16
Странно,а Минэкономразвития прогнозируют ощутимые ухудшения для экономики в свете грядущих санкций...
На Эхе соседняя новость,ежели чё)))
rusof_ob 22 августа 2018 | 20:36
ura_123: ты видел прическу Венедиктова? Вот и на эхе все так же.
ded64 22 августа 2018 | 20:17
А что делать обывателю???... За вилы браться страшно... Сопи в 2 дырки пока воздух бесплатно....
rusof_ob 22 августа 2018 | 20:41
ded64: я тоже в восхищении от этого сколенновставательго величия скрепок.
sergo_25_26 22 августа 2018 | 20:24
Сколько раз обьяснять что рубль растет. Был 35 стал 70. Что непонятно.
rusof_ob 22 августа 2018 | 20:44
sergo_25_26: да все понятно - рублей больше стало, внимательно слушать 1,5-раметровых надо, у них мозг ближе к земле, а потому они великие чучхи.
putin_itogy 22 августа 2018 | 20:28
Халва, халва,
халва..
cromwel 22 августа 2018 | 20:29
вводимые ограничения вряд ли окажут на него существенное влияние...
Ну разумеется, наш рубль так силен, что доллару за нами не угнаться
compare 22 августа 2018 | 20:31
для таких новостей,надо ввести отдельную рубрику: "Читай наоборот".................