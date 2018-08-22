Правительство уверяет, что угроза роста розничных цен на бензин в России минимальная

Совещание, где обсуждалась ситуация на топливном рынке, прошло сегодня у вице-премьера Дмитрия Козака. Чуть ранее стало известно о письме Российского топливного союза, в котором правительство предупреждают о риске скачка цен на топливо в следующем году.

Среди причин этого авторы письма называли увеличение акциза и НДС, — пишет РБК.