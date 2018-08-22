Правительство уверяет, что угроза роста розничных цен на бензин в России минимальная
Совещание, где обсуждалась ситуация на топливном рынке, прошло сегодня у вице-премьера Дмитрия Козака. Чуть ранее стало известно о письме Российского топливного союза, в котором правительство предупреждают о риске скачка цен на топливо в следующем году.
Среди причин этого авторы письма называли увеличение акциза и НДС, — пишет РБК.
Комментарии11
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sasass 22 августа 2018 | 20:05
Минимальное можно растянуть до бесконечности ...
nns33 22 августа 2018 | 20:20
sasass: Повышают акцизы и НДС сами. После начинают страдать и бороться с ростом цен. И так все понимают,что рост цен,это рукотворное.
croaker 22 августа 2018 | 20:12
Правительство будет вешать лапшу на уши до самого резкого повышения цен, а уже потом придумывать оправдания.Для того медведевское правительство и существует.
andy66 22 августа 2018 | 20:30
не было еще случая чтобы российское правительство не соврало
sergo_25_26 22 августа 2018 | 20:12
А где дураки что верят правительству.
opiatnovyi63 22 августа 2018 | 20:12
Если Правительство уверят, значит, быть большой беде!
mamiluk 22 августа 2018 | 20:14
"Правительство уверяет"-от слова врёт.
lager23 22 августа 2018 | 20:15
Тут минимально, там возможно, здесь мало вероятно, а в итоге приближается белый пушной зверёк! ....именно так наступает путец, новый этап жизни несправедливой и нищей страны!
jetsam 22 августа 2018 | 20:20
минимальная.
угу.
как в августе 98. минимальная.
timber_head 22 августа 2018 | 20:26
Они точно всех за дураков держат. Хавай, пипл, хавай. Зато крымнаш.
cromwel 22 августа 2018 | 20:27
Каждый раз правительство говорит одно и тоже. И каждый раз одно и тоже происходит. Как будто правительство живет на другой планете.