Банк Credit Swiss заморозил более 5-ти миллиардов долларов российских активов в связи с санкциями
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчетность швейцарской финансовой организации. Чьи деньги были заморожены, в банке не говорят. По информации российского Центробанка, в прошлом году из нашей страны в Швейцарию было выведено более 6-ти миллиардов долларов. Другие представители швейцарской группы не стали уточнять, принимали ли они меры, аналогичные действиям Credit Swiss.
Как отмечает Reuters, для российской элиты такие шаги могут закрыть не только путь для финансирования, но также и возможность скрыть собственные миллиардные накопления.
Комментарии32
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arkady1956 22 августа 2018 | 21:20
Самое обидное,что отыграются на самых обездоленных...пенсионерах,и других малообеспеченных категориях граждан. По забирают льготы,пособия и прочие дотации и пособия из бюджета....Богатеи,друзья Путина не могут пострадать....народ не жалко,да и народ особо не ерепенится...привык,значит можно давить дальше...Суки разграбили всю Россию,миллиардами деньги вывозят!!А этот недоносок с умной рожей доказывает стране,как будет офигенно стране,если увеличить сроки выхода на пенсию...Другое ничтожество обещает отменить пенсии вовсе....Да они мрази глумятся над народом...По натырили столько что за десяток жизней не истратить....вот лишить чиновников пенсий это да,это правильно..А за работягу по рукам....да и морду можно...