Банк Credit Swiss заморозил более 5-ти миллиардов долларов российских активов в связи с санкциями

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчетность швейцарской финансовой организации. Чьи деньги были заморожены, в банке не говорят. По информации российского Центробанка, в прошлом году из нашей страны в Швейцарию было выведено более 6-ти миллиардов долларов. Другие представители швейцарской группы не стали уточнять, принимали ли они меры, аналогичные действиям Credit Swiss.

Как отмечает Reuters, для российской элиты такие шаги могут закрыть не только путь для финансирования, но также и возможность скрыть собственные миллиардные накопления.