Двое альпинистов пострадали от удара молнии на Эльбрусе. Это произошло на склоне горы на высоте чуть более 4-х тысяч метров, — рассказали агентству ТАСС в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

К месту происшествия направлены шестеро спасателей. По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.