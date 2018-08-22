Двое альпинистов пострадали от удара молнии на Эльбрусе
Двое альпинистов пострадали от удара молнии на Эльбрусе. Это произошло на склоне горы на высоте чуть более 4-х тысяч метров, — рассказали агентству ТАСС в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.
К месту происшествия направлены шестеро спасателей. По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Комментарии4
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kottigr1 22 августа 2018 | 20:05
Везунчики.. Наверное стоило ради этого лезть на Эльбрус..
patrikk_1 22 августа 2018 | 20:28
Двое альпинистов пострадали от удара молнии на Эльбрусе...
Интересно, теперь у них появятся какие-нибудь сверхспособности, типа суперсила или способность предсказывать будущее?
sasass 22 августа 2018 | 20:13
Какая молния - там зима на этой высоте, метеорит кто -то мог запустит...)))
ivanpetr1 22 августа 2018 | 20:13
Странно