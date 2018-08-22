Минэкономики ухудшило прогноз для России на ближайшие 12 месяцев
Как сказал министр Максим Орешкин, новые санкции США будут оказывать давление на рубль. Из-за этого, по словам специалистов ведомства, а также из-за низкого урожая зерна инфляция может оказаться больше, чем ожидалось.
Сегодня, когда вступает в силу первый пакет санкций США против России по «делу Скрипалей», рубль серьезно ослабел на бирже. Евро поднимался выше 79-ти рублей, доллар – выше 68-ми.
Комментарии1
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yralez 22 августа 2018 | 19:34
Ударим по санкциям антисанкциями------продлением рабочего дня до 12 часов и трудом до 80 лет !
Чтобы белого света было не видно.