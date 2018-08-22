Минэкономики ухудшило прогноз для России на ближайшие 12 месяцев

Как сказал министр Максим Орешкин, новые санкции США будут оказывать давление на рубль. Из-за этого, по словам специалистов ведомства, а также из-за низкого урожая зерна инфляция может оказаться больше, чем ожидалось.

Сегодня, когда вступает в силу первый пакет санкций США против России по «делу Скрипалей», рубль серьезно ослабел на бирже. Евро поднимался выше 79-ти рублей, доллар – выше 68-ми.