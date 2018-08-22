Российские дипломаты запросили у немецкой прокуратуры сведения о задержании предполагаемого выходца из России

Сообщалось, что его подозревают в подготовке теракта. По словам сотрудников немецких спецслужб, задержанный хранил дома взрывчатку. У него также был сообщник, который год назад покинул Германию и позже был задержан во Франции.

Газета «Тадесшпигель» называет имя подозреваемого – Магомед-Али С. По информации издания, он мог быть связан с Анисом Амри, который в декабре 2016-го года на грузовике протаранил толпу на рождественском базаре в Берлине.