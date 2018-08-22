Следствие завершило работу по делу лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Со следующей недели он начнет знакомиться с материалами, — сказал «Интерфаксу» адвокат правозащитника Виктор Ануфриев. В рамках нового расследования Дмитриева обвиняют в насилии над приемной дочерью. Он был задержан в конце июня. Сам Дмитриев вины не признаёт. Его соратники уверены, что преследование непосредственно связано с его действиями в качестве исследователя сталинского террора.

Ранее Петрозаводский суд полностью оправдал историка и правозащитника по статьям об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери.